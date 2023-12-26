26 декабря 2023

В Тюмени вырастут цены на кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
За новую стоимость тюменцы будут покупать кофе уже после новогодних праздников Фото:

В тюменских заведениях вырастут цены на кофе. Об этом URA.RU сообщил владелец местных сети кофеин Михаил Петров.

«Поставщики заранее предупредили о росте стоимости сырья. С нового года подорожает молоко и шоколад. Сами зерна тоже вырастут в цене», — рассказал предприниматель.

Петров добавляет, что из-за подорожания сырья, стоимость кофе в заведениях вырастит в среднем на 10%. Если переводить на рубли, то стаканчик кофе обойдется тюменцам на 20—30 рублей дороже.

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В тюменских заведениях вырастут цены на кофе. Об этом URA.RU сообщил владелец местных сети кофеин Михаил Петров. «Поставщики заранее предупредили о росте стоимости сырья. С нового года подорожает молоко и шоколад. Сами зерна тоже вырастут в цене», — рассказал предприниматель. Петров добавляет, что из-за подорожания сырья, стоимость кофе в заведениях вырастит в среднем на 10%. Если переводить на рубли, то стаканчик кофе обойдется тюменцам на 20—30 рублей дороже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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