В Тюмени вырастут цены на кофе

За новую стоимость тюменцы будут покупать кофе уже после новогодних праздников
В тюменских заведениях вырастут цены на кофе. Об этом URA.RU сообщил владелец местных сети кофеин Михаил Петров.
«Поставщики заранее предупредили о росте стоимости сырья. С нового года подорожает молоко и шоколад. Сами зерна тоже вырастут в цене», — рассказал предприниматель.
Петров добавляет, что из-за подорожания сырья, стоимость кофе в заведениях вырастит в среднем на 10%. Если переводить на рубли, то стаканчик кофе обойдется тюменцам на 20—30 рублей дороже.
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