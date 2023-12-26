Билан и Лолита извинились за участие в «голой» вечеринке. Видео

26 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дима Билан, как и Лолита Милявская говорят, что изначально воспринимали мероприятие как «арт-вечеринку» Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Артисты Дима Билан и певица Лолита Милявская извинились за свое участие в вечеринке с откровенным дресс-кодом, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Они оба подчеркнули, что изначально приходили на арт-вечеринку и не знали, какой формат примет мероприятие. «Накануне перед вечеринкой я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. <…> Мой заезд был кратковременным и джентльменским. О дресс-коде я знал, но у меня было свое понимание на этот счет. Посещение мероприятие было частью моей профессии. Для меня это изначально было светским мероприятием, знать заранее, что наденет каждый из гостей я не мог», — обратился к слушателям Дима Билан. Он также осудил тех, кто опубликовал фотографии вечеринки в соцсетях. По его словам, нужно фильтровать информацию, которую ты публикуешь в публичном пространстве. В свою очередь, певица Лолита Милявская обратила внимание, что изначально шла на арт-вчечеринку. Изначально она с иронией восприняла негативное восприятие мероприятия Ивлеевой со стороны общественности. «Выяснилось, что это не понравилось огромному количеству людей. Их письма, с просьбой отменить все мои мероприятия, наверное, справедливы. Я привыкла брать на себя ответственность. Я считаю, что в любом случае нужно оставаться людьми. Давайте попробуем вместе сохранить новогоднее настроение», — сказала она. Российский артист Филипп Киркоров также оправдался за участие в вечеринке Ивлеевой. Он сказал, что изначально зашел «не в ту дверь». Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Ее посетили десятки звезд. Сама Ивлеева извинилась за свою вечеринку, передают « Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Артисты Дима Билан и певица Лолита Милявская извинились за свое участие в вечеринке с откровенным дресс-кодом, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Они оба подчеркнули, что изначально приходили на арт-вечеринку и не знали, какой формат примет мероприятие. «Накануне перед вечеринкой я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. <…> Мой заезд был кратковременным и джентльменским. О дресс-коде я знал, но у меня было свое понимание на этот счет. Посещение мероприятие было частью моей профессии. Для меня это изначально было светским мероприятием, знать заранее, что наденет каждый из гостей я не мог», — обратился к слушателям Дима Билан. Он также осудил тех, кто опубликовал фотографии вечеринки в соцсетях. По его словам, нужно фильтровать информацию, которую ты публикуешь в публичном пространстве. В свою очередь, певица Лолита Милявская обратила внимание, что изначально шла на арт-вчечеринку. Изначально она с иронией восприняла негативное восприятие мероприятия Ивлеевой со стороны общественности. «Выяснилось, что это не понравилось огромному количеству людей. Их письма, с просьбой отменить все мои мероприятия, наверное, справедливы. Я привыкла брать на себя ответственность. Я считаю, что в любом случае нужно оставаться людьми. Давайте попробуем вместе сохранить новогоднее настроение», — сказала она. Российский артист Филипп Киркоров также оправдался за участие в вечеринке Ивлеевой. Он сказал, что изначально зашел «не в ту дверь». Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Ее посетили десятки звезд. Сама Ивлеева извинилась за свою вечеринку, передают «Дни.ру».