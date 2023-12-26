Спикер Тюменской облдумы меняет структуру парламента

26 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру Тюменской облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подписал постановление об изменении структуры аппарата парламента. Изменения приняты советом думы и вступают в силу с 1 января 2024 года. Постановление спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Изменить структуру аппарата Тюменской областной думы, внести соответствующие изменения в штатное расписание. Расходы на содержание аппарата Тюменской областной Думы с учетом вносимых изменений осуществлять согласно бюджетной смете. Решение вступает в силу с 01.01.2024 года», — говорится в документе. Ранее председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам разработать план действий по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить ответственных и обсудить план действий на заседаниях комитетов.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подписал постановление об изменении структуры аппарата парламента. Изменения приняты советом думы и вступают в силу с 1 января 2024 года. Постановление спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Изменить структуру аппарата Тюменской областной думы, внести соответствующие изменения в штатное расписание. Расходы на содержание аппарата Тюменской областной Думы с учетом вносимых изменений осуществлять согласно бюджетной смете. Решение вступает в силу с 01.01.2024 года», — говорится в документе. Ранее председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам разработать план действий по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить ответственных и обсудить план действий на заседаниях комитетов.