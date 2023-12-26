Спикер Тюменской облдумы меняет структуру парламента

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Комитет по строительству тюменской областной думы. Тюмень, сайфитдинов фуат
Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру Тюменской облдумы Фото:

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подписал постановление об изменении структуры аппарата парламента. Изменения приняты советом думы и вступают в силу с 1 января 2024 года. Постановление спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Изменить структуру аппарата Тюменской областной думы, внести соответствующие изменения в штатное расписание. Расходы на содержание аппарата Тюменской областной Думы с учетом вносимых изменений осуществлять согласно бюджетной смете. Решение вступает в силу с 01.01.2024 года», — говорится в документе.

Ранее председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам разработать план действий по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить ответственных и обсудить план действий на заседаниях комитетов.

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подписал постановление об изменении структуры аппарата парламента. Изменения приняты советом думы и вступают в силу с 1 января 2024 года. Постановление спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Изменить структуру аппарата Тюменской областной думы, внести соответствующие изменения в штатное расписание. Расходы на содержание аппарата Тюменской областной Думы с учетом вносимых изменений осуществлять согласно бюджетной смете. Решение вступает в силу с 01.01.2024 года», — говорится в документе. Ранее председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам разработать план действий по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить ответственных и обсудить план действий на заседаниях комитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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