Спикер Тюменской облдумы меняет структуру парламента

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подписал постановление об изменении структуры аппарата парламента. Изменения приняты советом думы и вступают в силу с 1 января 2024 года. Постановление спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Изменить структуру аппарата Тюменской областной думы, внести соответствующие изменения в штатное расписание. Расходы на содержание аппарата Тюменской областной Думы с учетом вносимых изменений осуществлять согласно бюджетной смете. Решение вступает в силу с 01.01.2024 года», — говорится в документе.
Ранее председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам разработать план действий по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить ответственных и обсудить план действий на заседаниях комитетов.
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