Свердловчане посетили школу №1 в Беслане Фото: «Сима-ленд»

Северную Осетию посетила делегация из Свердловской области, состоящая из учителей, ветеранов ФСБ и представителей власти. Как рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд», организовавшей поездку, целью визита стал обмен опытом в части патриотического воспитания молодежи. Делегация 20 декабря прибыла в школу Беслана, где в 2004 году из-за террористического акта погибли 334 человека.

«Сергей Александрович Павленко с Бесланом работает достаточно давно. Он предложил посетить школу в год, который указом президента России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника. Андрей Моисеевич [Симановский, основатель компании] поддержал эту идею. Свердловская область помнит Беслан и с удовольствием поддерживает все связи с ними», — рассказала агентству замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

«В Северную Осетию я приезжаю не в первый раз. Бесланская трагедия показала, насколько жестоки и беспринципны террористы. Каждая поездка в Беслан доказывают, насколько важна профилактика терроризма, насколько важно уделять внимание воспитанию подросткового поколения в духе патриотизма», — подтвердил депутат Думы Екатеринбурга Сергей Павленко.

По словам сенатора от Свердловской области Виктора Шептия, для России Беслан — это символ борьбы с терроризмом, и одновременно трагедия, которая объединила десятки тысяч людей. «Отдельной целью визита в Беслан стало посещение „Города ангелов“, где похоронили большинство погибших при захвате заложников. Там понимаешь, с каким горем столкнулись люди. Но, наверное, самое важное — это то, что спустя столько лет педагоги и ученики продолжают чтить память о трагедии», — сказал сенатор.

Первое сентября 2004 года в школе №1 города Беслана закончилась для учителей, учеников и их родителей трехдневным заточением в стенах учебного заведения. Ликвидировать террористов удалось только третьего сентября силами бойцов спецназа ФСБ. Жертвами тех событий стали 334 человека, из них 186 детей, более 800 были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.