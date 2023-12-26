В Британии рассказали, кого США стоит опасаться

CEBR: Китай станет крупнейшей экономикой мира к 2037 году

26 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Британские аналитики прогнозируют рост мировой экономики в Китане на 2037 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китай к 2037 году станет страной с крупнейшей мировой экономикой, смести США с этого места. Такие выводы делают британские аналитики из Центра экономических и деловых исследований (CEBR). «Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира в 2037 году», — сообщает авторы The Telegraph, ссылаясь на аналитиков из центра. Те уверены, что азиатские страны будут с каждым годом все сильнее увеличивать свою долю ВВП. До этого рост Китая в экономическом плане прогнозировался на 2036 год. Сейчас выводы подкорректировали в связи с кризисной ситуацией, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции. В настоящий момент отношения между Вашингтоном и Пекином являются напряженными. Это связано с ситуацией на острове Тайвань. Также они расходятся во мнении, касаемо российской спецоперации на Украине.

Китай к 2037 году станет страной с крупнейшей мировой экономикой, смести США с этого места. Такие выводы делают британские аналитики из Центра экономических и деловых исследований (CEBR). «Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира в 2037 году», — сообщает авторы The Telegraph, ссылаясь на аналитиков из центра. Те уверены, что азиатские страны будут с каждым годом все сильнее увеличивать свою долю ВВП. До этого рост Китая в экономическом плане прогнозировался на 2036 год. Сейчас выводы подкорректировали в связи с кризисной ситуацией, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции. В настоящий момент отношения между Вашингтоном и Пекином являются напряженными. Это связано с ситуацией на острове Тайвань. Также они расходятся во мнении, касаемо российской спецоперации на Украине.