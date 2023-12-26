В Британии рассказали, кого США стоит опасаться

CEBR: Китай станет крупнейшей экономикой мира к 2037 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай, виды Пекина. Пекин, КНР, пекин, кнр, китай, китайский флаг, флаг китая, азия, china, китайская народная республика
Британские аналитики прогнозируют рост мировой экономики в Китане на 2037 год Фото:

Китай к 2037 году станет страной с крупнейшей мировой экономикой, смести США с этого места. Такие выводы делают британские аналитики из Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

«Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира в 2037 году», — сообщает авторы The Telegraph, ссылаясь на аналитиков из центра. Те уверены, что азиатские страны будут с каждым годом все сильнее увеличивать свою долю ВВП. До этого рост Китая в экономическом плане прогнозировался на 2036 год. Сейчас выводы подкорректировали в связи с кризисной ситуацией, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции.

В настоящий момент отношения между Вашингтоном и Пекином являются напряженными. Это связано с ситуацией на острове Тайвань. Также они расходятся во мнении, касаемо российской спецоперации на Украине.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай к 2037 году станет страной с крупнейшей мировой экономикой, смести США с этого места. Такие выводы делают британские аналитики из Центра экономических и деловых исследований (CEBR). «Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира в 2037 году», — сообщает авторы The Telegraph, ссылаясь на аналитиков из центра. Те уверены, что азиатские страны будут с каждым годом все сильнее увеличивать свою долю ВВП. До этого рост Китая в экономическом плане прогнозировался на 2036 год. Сейчас выводы подкорректировали в связи с кризисной ситуацией, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции. В настоящий момент отношения между Вашингтоном и Пекином являются напряженными. Это связано с ситуацией на острове Тайвань. Также они расходятся во мнении, касаемо российской спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...