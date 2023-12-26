Цены на такси в Челябинске бьют рекорды

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В городе из-за снегопада цены на такси выросли почти в пять раз Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

Челябинские таксисты продолжают держать высокие цены из-за снегопада, обрушившегося на Челябинск 26 декабря. Если утром поездка от ЮУрГУ по публичной библиотеки стоила 415 рублей, то теперь за нее просят 512 рублей.

«Утром за это расстояние обычно берут 140 рублей, вечером 130. Получается, что цены взвинтили почти в пять раз, при этом сохраняется высокий спрос на услуги такси», — рассказал URA.RU читатель.

Снегопады в Челябинской области начались ночью. Утром из-за заносов на дороге многие челябинцы опоздали на работу. ГИБДД призывает жителей города воздержаться от дальних поездок, а власти просят к сложившейся ситуации отнестись с пониманием.

Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации, сложившейся из-за обильных снегопадов, с пониманием. Мэр пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц.

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Челябинские таксисты продолжают держать высокие цены из-за снегопада, обрушившегося на Челябинск 26 декабря. Если утром поездка от ЮУрГУ по публичной библиотеки стоила 415 рублей, то теперь за нее просят 512 рублей. «Утром за это расстояние обычно берут 140 рублей, вечером 130. Получается, что цены взвинтили почти в пять раз, при этом сохраняется высокий спрос на услуги такси», — рассказал URA.RU читатель. Снегопады в Челябинской области начались ночью. Утром из-за заносов на дороге многие челябинцы опоздали на работу. ГИБДД призывает жителей города воздержаться от дальних поездок, а власти просят к сложившейся ситуации отнестись с пониманием. Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации, сложившейся из-за обильных снегопадов, с пониманием. Мэр пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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