Мэр Котова обратилась к челябинцам из-за снегопада. Видео

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Аппаратное заседание у врио мэра Натальи Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Котова пообещала, что дорожники продолжат убирать снег с улиц всю ночь Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ночь на 26 декабря начался снежный буран. Дорожные работники были переведены в особый режим. По прогнозу ожидается, что к 18:00 уменьшится количества снега, возможно, он прекратится. К 20:00 часам уменьшится сила ветра. Надеемся, что ночью удастся максимально очистить дороги. Затем перейдем к остановкам, к уборке снежных валов», — заявила Котова.

В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас на уборку снега на улицы выведены 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работают почти две тысячи дворников и 62 спецмашины. За сутки на областной центр обрушилось более месячной нормы осадков.

Застрявших из-за метели на трассе «А-310» водителей и пассажиров, которые ехали в Казахстан, разместили в одной из школ Троицка. В пункте временного размещения они пробудут, пока дорогу не расчистят от снега.

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Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В ночь на 26 декабря начался снежный буран. Дорожные работники были переведены в особый режим. По прогнозу ожидается, что к 18:00 уменьшится количества снега, возможно, он прекратится. К 20:00 часам уменьшится сила ветра. Надеемся, что ночью удастся максимально очистить дороги. Затем перейдем к остановкам, к уборке снежных валов», — заявила Котова. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас на уборку снега на улицы выведены 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работают почти две тысячи дворников и 62 спецмашины. За сутки на областной центр обрушилось более месячной нормы осадков. Застрявших из-за метели на трассе «А-310» водителей и пассажиров, которые ехали в Казахстан, разместили в одной из школ Троицка. В пункте временного размещения они пробудут, пока дорогу не расчистят от снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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