Мэр Котова обратилась к челябинцам из-за снегопада. Видео

26 декабря 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Котова пообещала, что дорожники продолжат убирать снег с улиц всю ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В ночь на 26 декабря начался снежный буран. Дорожные работники были переведены в особый режим. По прогнозу ожидается, что к 18:00 уменьшится количества снега, возможно, он прекратится. К 20:00 часам уменьшится сила ветра. Надеемся, что ночью удастся максимально очистить дороги. Затем перейдем к остановкам, к уборке снежных валов», — заявила Котова. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас на уборку снега на улицы выведены 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работают почти две тысячи дворников и 62 спецмашины. За сутки на областной центр обрушилось более месячной нормы осадков. Застрявших из-за метели на трассе «А-310» водителей и пассажиров, которые ехали в Казахстан, разместили в одной из школ Троицка. В пункте временного размещения они пробудут, пока дорогу не расчистят от снега.

Глава Челябинска Наталья Котова 26 декабря обратилась к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и пообещала, что продолжится круглосуточная уборка улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В ночь на 26 декабря начался снежный буран. Дорожные работники были переведены в особый режим. По прогнозу ожидается, что к 18:00 уменьшится количества снега, возможно, он прекратится. К 20:00 часам уменьшится сила ветра. Надеемся, что ночью удастся максимально очистить дороги. Затем перейдем к остановкам, к уборке снежных валов», — заявила Котова. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас на уборку снега на улицы выведены 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работают почти две тысячи дворников и 62 спецмашины. За сутки на областной центр обрушилось более месячной нормы осадков. Застрявших из-за метели на трассе «А-310» водителей и пассажиров, которые ехали в Казахстан, разместили в одной из школ Троицка. В пункте временного размещения они пробудут, пока дорогу не расчистят от снега.