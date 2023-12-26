В Кургане отменен концерт певицы Лолиты, который был запланирован на 24 марта 2024 года в областной филармонии. Об этом URA.RU сообщил представитель филармонии. Певица была участницей скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Концерты участников мероприятия в некоторых городах были отменены.
«В концертном туре певицы Лолиты изменения. В нашем городе концерт отменен. Билеты можно сдать в кассу филармонии», — сообщил представитель.
Также представитель уточнил, что вернуть билеты и получить возврат денег курганцы могут. Произвести возврат можно в зависимости от способа оплаты, который использовали при покупке билетов. Как рассказали в филармонии, если билеты покупались в кассе — можно обратиться туда. Если билеты приобретены через электронные сервисы, то возврат нужно будет осуществить на соответствующем сайте, следуя инструкции.
Корреспондент URA.RU направил запрос артистке Лолите. Оперативно получить комментарий не удалось. Новость будет дополнена после предоставления ответа по запросу.
Ранее URA.RU сообщило, что певица Лолита выступит в Перми. Несмотря на участие артистки в «голой» вечеринке, представители концертной площадки не подтвердили отмену мероприятия.
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