26 декабря 2023

В Перми выступит участница скандальной «голой» вечеринки

Концерт Лолиты в Перми состоится несмотря на участие певицы в «голой» вечеринке
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Лолиты Милявской в Перми состоится в марте Фото:

Певица Лолита Милявская, которая стала одной из участниц скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, выступит в Перми. Шоу запланировано на 19 марта, и об отмене речи не идет, заверили корреспондента URA.RU на концертной площадке.

«Концерт в силе. Никакой информации об отмене у нас нет», — сообщили в ДК Солдатова.

Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения, а Милявская говорила, что ее «вырезали из эфиров» после вечеринки, а также отменили ряд концертов с ее участием.

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Певица Лолита Милявская, которая стала одной из участниц скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, выступит в Перми. Шоу запланировано на 19 марта, и об отмене речи не идет, заверили корреспондента URA.RU на концертной площадке. «Концерт в силе. Никакой информации об отмене у нас нет», — сообщили в ДК Солдатова. Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения, а Милявская говорила, что ее «вырезали из эфиров» после вечеринки, а также отменили ряд концертов с ее участием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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