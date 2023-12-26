В Перми выступит участница скандальной «голой» вечеринки

Певица Лолита Милявская, которая стала одной из участниц скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, выступит в Перми. Шоу запланировано на 19 марта, и об отмене речи не идет, заверили корреспондента URA.RU на концертной площадке.
«Концерт в силе. Никакой информации об отмене у нас нет», — сообщили в ДК Солдатова.
Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения, а Милявская говорила, что ее «вырезали из эфиров» после вечеринки, а также отменили ряд концертов с ее участием.
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