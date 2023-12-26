На дорогах Челябинской области продлили введенные из-за непогоды ограничения

Дорожные службы продолжают ликвидацию последствий снежной бури Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

На ряде автомобильных дорог в Челябинской области продлили введенные из-за снежного шторма ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничительные мероприятия продлятся до восьми утра 27 декабря.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлено временное ограничение до 08:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что ограничения введены на дорогах:

Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;

Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;

Бреды-Синий Шихан;

Фершампенуаз-Париж-Джабык;

Южноуральск-Магнитогорск;

Татищево-Кужебаевский-Париж;

Карталы-Аннеское;

Троицк-Степное Пластовского муниципального района;

Троицк-Октябрьское Октябрьского муниципального района.

Обход города Челябинска;

Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское;

Миасс-Златоуст.

В госавтоинспекции вновь попросили водителей воздержаться от поездок. Для обеспечения безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

Снежная буря пришла в регион вечером 25 декабря и продолжалась весь день 26 декабря. Из-за осадков движение на трассах было перекрыто, обучение второй смены учеников в школах отменено. Экстренные службы в течение дня продолжали ликвидацию последствий шторма.