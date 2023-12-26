На дорогах Челябинской области продлили введенные из-за непогоды ограничения

На ряде автомобильных дорог в Челябинской области продлили введенные из-за снежного шторма ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничительные мероприятия продлятся до восьми утра 27 декабря.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлено временное ограничение до 08:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
Там отметили, что ограничения введены на дорогах:
- Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
- Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
- Бреды-Синий Шихан;
- Фершампенуаз-Париж-Джабык;
- Южноуральск-Магнитогорск;
- Татищево-Кужебаевский-Париж;
- Карталы-Аннеское;
- Троицк-Степное Пластовского муниципального района;
- Троицк-Октябрьское Октябрьского муниципального района.
- Обход города Челябинска;
- Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское;
- Миасс-Златоуст.
В госавтоинспекции вновь попросили водителей воздержаться от поездок. Для обеспечения безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.
Снежная буря пришла в регион вечером 25 декабря и продолжалась весь день 26 декабря. Из-за осадков движение на трассах было перекрыто, обучение второй смены учеников в школах отменено. Экстренные службы в течение дня продолжали ликвидацию последствий шторма.
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