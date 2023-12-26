На дорогах Челябинской области продлили введенные из-за непогоды ограничения

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Клипарт. Магнитогорск, уборка снега, дорожная техника
Дорожные службы продолжают ликвидацию последствий снежной бури Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

На ряде автомобильных дорог в Челябинской области продлили введенные из-за снежного шторма ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничительные мероприятия продлятся до восьми утра 27 декабря.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлено временное ограничение до 08:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что ограничения введены на дорогах:

  • Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
  • Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
  • Бреды-Синий Шихан;
  • Фершампенуаз-Париж-Джабык;
  • Южноуральск-Магнитогорск;
  • Татищево-Кужебаевский-Париж;
  • Карталы-Аннеское;
  • Троицк-Степное Пластовского муниципального района;
  • Троицк-Октябрьское Октябрьского муниципального района.
  • Обход города Челябинска;
  • Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское;
  • Миасс-Златоуст.

В госавтоинспекции вновь попросили водителей воздержаться от поездок. Для обеспечения безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

Снежная буря пришла в регион вечером 25 декабря и продолжалась весь день 26 декабря. Из-за осадков движение на трассах было перекрыто, обучение второй смены учеников в школах отменено. Экстренные службы в течение дня продолжали ликвидацию последствий шторма.

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На ряде автомобильных дорог в Челябинской области продлили введенные из-за снежного шторма ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничительные мероприятия продлятся до восьми утра 27 декабря. «В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлено временное ограничение до 08:00 часов 27 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что ограничения введены на дорогах: В госавтоинспекции вновь попросили водителей воздержаться от поездок. Для обеспечения безопасности на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Снежная буря пришла в регион вечером 25 декабря и продолжалась весь день 26 декабря. Из-за осадков движение на трассах было перекрыто, обучение второй смены учеников в школах отменено. Экстренные службы в течение дня продолжали ликвидацию последствий шторма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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