О чем говорил Путин во время встречи с лидерами СНГ

Россия продолжит укреплять экономическое сотрудничество со странами СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами стран СНГ. Они обсудили экономическое сотрудничество, а также коснулись вопросов безопасности. Глава РФ также анонсировал планы по расширению расчетов между странами содружества в национальной валюте. URA.RU приводит основные заявления российского лидера.
- Россия объявила о своем председательстве в СНГ в 2024 году. Владимир Путин подчеркнул, что будет уделять пристальное внимание налаживанию экономических связей внутри объединения.
- Российский президент призвал усилить обеспечение финансового суверенитета стран, водящих в состав СНГ. Он отметил, что Россия продолжит работу по обеспечению расчетов в национальной валюте, подчеркнул президент.
- Далее Путин отметил устойчивый рост товарооборота между странами СНГ за 2023 год. Он увеличился на 2% и составил 83,7 миллиарда долларов.
- В рамках СНГ страны продолжат бороться против терроризма и экстремизма. Также Россия будет акцентировать внимание на противостояние трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и коррупции.
- Российский лидер призвал партнеров проводить больше патриотических мероприятий внутри своих стран. Он привел в качестве примера такие акции как: Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Поезд памяти». Также он отметил необходимость бороться против фальсификации истории.
- Россия во время своего председательства намерена укреплять тесные отношения между народами. Москва будет способствовать развитию дружбы и добрососедства.
- Президент РФ Владимир Путин также пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных Игр будущего. Они пройдут в Казани в 2024 году.
- Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества, подчеркнул Путин. Он также пригласил лидеров СНГ на фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет в марте 2024 года.
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