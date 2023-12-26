О чем говорил Путин во время встречи с лидерами СНГ

Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

26 декабря 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Россия продолжит укреплять экономическое сотрудничество со странами СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами стран СНГ. Они обсудили экономическое сотрудничество, а также коснулись вопросов безопасности. Глава РФ также анонсировал планы по расширению расчетов между странами содружества в национальной валюте. URA.RU приводит основные заявления российского лидера. Россия объявила о своем председательстве в СНГ в 2024 году. Владимир Путин подчеркнул, что будет уделять пристальное внимание налаживанию экономических связей внутри объединения.

Российский президент призвал усилить обеспечение финансового суверенитета стран, водящих в состав СНГ. Он отметил, что Россия продолжит работу по обеспечению расчетов в национальной валюте, подчеркнул президент.

Далее Путин отметил устойчивый рост товарооборота между странами СНГ за 2023 год. Он увеличился на 2% и составил 83,7 миллиарда долларов.

В рамках СНГ страны продолжат бороться против терроризма и экстремизма. Также Россия будет акцентировать внимание на противостояние трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и коррупции.

Российский лидер призвал партнеров проводить больше патриотических мероприятий внутри своих стран. Он привел в качестве примера такие акции как: Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Поезд памяти». Также он отметил необходимость бороться против фальсификации истории.

Россия во время своего председательства намерена укреплять тесные отношения между народами. Москва будет способствовать развитию дружбы и добрососедства.

Президент РФ Владимир Путин также пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных Игр будущего. Они пройдут в Казани в 2024 году.

Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества, подчеркнул Путин. Он также пригласил лидеров СНГ на фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет в марте 2024 года.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами стран СНГ. Они обсудили экономическое сотрудничество, а также коснулись вопросов безопасности. Глава РФ также анонсировал планы по расширению расчетов между странами содружества в национальной валюте. URA.RU приводит основные заявления российского лидера.