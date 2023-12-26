Израиль расширяет боевые действия на юге сектора Газа

26 декабря 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Израиль продолжает войну в секторе Газа, отметил Биньямин Нетаньяху Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль расширяет военные действия на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Мы продолжаем войну [с палестинским движением ХАМАС — прим. URA.RU], расширяя боевые действия на юге сектора Газа и в других местах», — написал Биньямин Нетаньяху в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена сражаться до конца. Израильский премьер также заявил о применении передовых технологий, используемых против Палестины. Военный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной продолжается с 7 октября. Израильская сторона неоднократно отмечала, что намерена бороться с ХАМАС до полного уничтожения последних. Военные действия проходят на территории сектора Газа. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война будет продолжать еще много месяцев, передает MK.RU. По словам Нетаньяху, конфликт завершится в случае полного уничтожения ХАМАС и демилитаризации населения сектора Газа, сообщает телеканал 360.

Израиль расширяет военные действия на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Мы продолжаем войну [с палестинским движением ХАМАС — прим. URA.RU], расширяя боевые действия на юге сектора Газа и в других местах», — написал Биньямин Нетаньяху в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена сражаться до конца. Израильский премьер также заявил о применении передовых технологий, используемых против Палестины. Военный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной продолжается с 7 октября. Израильская сторона неоднократно отмечала, что намерена бороться с ХАМАС до полного уничтожения последних. Военные действия проходят на территории сектора Газа. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война будет продолжать еще много месяцев, передает MK.RU. По словам Нетаньяху, конфликт завершится в случае полного уничтожения ХАМАС и демилитаризации населения сектора Газа, сообщает телеканал 360.