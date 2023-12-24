В мире Израиль решился на кардинальные меры ради уничтожения ХАМАС Нетаньяху: Израиль расширяет военные действия в Газе 24 декабря 2023 в 22:10 Размер текста - 17 + Израиль углубляет военные действия в Газе ради заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. По его словам, подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе. «Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, подобные действия приведут к освобождению заложников. Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. По его словам, подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе. «Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, подобные действия приведут к освобождению заложников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям