Израиль решился на кардинальные меры ради уничтожения ХАМАС

Израиль углубляет военные действия в Газе ради заложников
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. По его словам, подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.
«Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, подобные действия приведут к освобождению заложников.
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