Израиль решился на кардинальные меры ради уничтожения ХАМАС

Нетаньяху: Израиль расширяет военные действия в Газе
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль углубляет военные действия в Газе ради заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. По его словам, подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.

«Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, подобные действия приведут к освобождению заложников.

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Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. По его словам, подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе. «Мы углубляем войну в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС», — написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, подобные действия приведут к освобождению заложников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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