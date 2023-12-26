Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

Пара российских фехтовальщиков сейчас проживает на территории США
Российские фехтовальщики, переехавшие в США, Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Эта информация содержится в базе данных МВД России.
«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — написано в базе. Аналогичная карточка заведена на Виолетту Биду. Другие подробности не разглашаются.
Фехтовальщик Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, его жена — призер чемпионата мира. Супруги в этом году переехали в США, сейчас живут в Калифорнии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.