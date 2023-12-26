26 декабря 2023

Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Пара российских фехтовальщиков сейчас проживает на территории США Фото:

Российские фехтовальщики, переехавшие в США, Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Эта информация содержится в базе данных МВД России.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — написано в базе. Аналогичная карточка заведена на Виолетту Биду. Другие подробности не разглашаются.

Фехтовальщик Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, его жена — призер чемпионата мира. Супруги в этом году переехали в США, сейчас живут в Калифорнии.

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Российские фехтовальщики, переехавшие в США, Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Эта информация содержится в базе данных МВД России. «Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — написано в базе. Аналогичная карточка заведена на Виолетту Биду. Другие подробности не разглашаются. Фехтовальщик Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, его жена — призер чемпионата мира. Супруги в этом году переехали в США, сейчас живут в Калифорнии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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