Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

26 декабря 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Пара российских фехтовальщиков сейчас проживает на территории США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские фехтовальщики, переехавшие в США, Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Эта информация содержится в базе данных МВД России. «Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — написано в базе. Аналогичная карточка заведена на Виолетту Биду. Другие подробности не разглашаются. Фехтовальщик Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, его жена — призер чемпионата мира. Супруги в этом году переехали в США, сейчас живут в Калифорнии.

Российские фехтовальщики, переехавшие в США, Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Эта информация содержится в базе данных МВД России. «Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — написано в базе. Аналогичная карточка заведена на Виолетту Биду. Другие подробности не разглашаются. Фехтовальщик Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, его жена — призер чемпионата мира. Супруги в этом году переехали в США, сейчас живут в Калифорнии.