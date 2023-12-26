В Перми мужчина преследовал девочку до двери квартиры. Скрин

27 декабря 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Мужчина поднялся по лестнице следом за ребенком (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми мужчина прошел в подъезд и проследовала за маленькой девочкой до дверей квартиры. Инцидент произошел в доме №23 на улице Гашкова, пояснил корреспондент URA.RU, знакомый с ситуацией. «Мужчина зашел в подъезд следом за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры. Мужчина поднялся следом. Его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде», — пояснил корреспондент агентства. Видео с камеры распространяется в соцсетях. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. После получения ответа материал будет дополнен. Мужчина вышел из подъезда, заметив камеру Скрин: группа VK «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ», https://vk.com/wall-39596938_181771

В Перми мужчина прошел в подъезд и проследовала за маленькой девочкой до дверей квартиры. Инцидент произошел в доме №23 на улице Гашкова, пояснил корреспондент URA.RU, знакомый с ситуацией. «Мужчина зашел в подъезд следом за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры. Мужчина поднялся следом. Его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде», — пояснил корреспондент агентства. Видео с камеры распространяется в соцсетях. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. После получения ответа материал будет дополнен.