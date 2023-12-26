26 декабря 2023

В Перми мужчина преследовал девочку до двери квартиры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, подъезд, дверной звонок, многоквартирный дом, этаж
Мужчина поднялся по лестнице следом за ребенком (архивное фото) Фото:

В Перми мужчина прошел в подъезд и проследовала за маленькой девочкой до дверей квартиры. Инцидент произошел в доме №23 на улице Гашкова, пояснил корреспондент URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Мужчина зашел в подъезд следом за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры. Мужчина поднялся следом. Его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде», — пояснил корреспондент агентства.

Видео с камеры распространяется в соцсетях. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. После получения ответа материал будет дополнен.

Мужчина вышел из подъезда, заметив камеру
Мужчина вышел из подъезда, заметив камеру

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В Перми мужчина прошел в подъезд и проследовала за маленькой девочкой до дверей квартиры. Инцидент произошел в доме №23 на улице Гашкова, пояснил корреспондент URA.RU, знакомый с ситуацией. «Мужчина зашел в подъезд следом за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры. Мужчина поднялся следом. Его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде», — пояснил корреспондент агентства. Видео с камеры распространяется в соцсетях. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. После получения ответа материал будет дополнен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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