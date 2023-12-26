Мужчина поднялся по лестнице следом за ребенком (архивное фото)
В Перми мужчина прошел в подъезд и проследовала за маленькой девочкой до дверей квартиры. Инцидент произошел в доме №23 на улице Гашкова, пояснил корреспондент URA.RU, знакомый с ситуацией.
«Мужчина зашел в подъезд следом за ребенком. Девочка успела быстро добежать до последнего этажа и закрыть дверь квартиры. Мужчина поднялся следом. Его спугнула камера видеонаблюдения, установленная в подъезде», — пояснил корреспондент агентства.
Видео с камеры распространяется в соцсетях. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. После получения ответа материал будет дополнен.
Мужчина вышел из подъезда, заметив камеру
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