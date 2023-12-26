26 декабря 2023

В Свердловской области закрыли трассу до Перми из-за снегопада

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области».

Сильный снегопад накрыл Свердловскую область 26 декабря. Синоптики обещают, что уже к утру 27 декабря он прекратится.

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Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области». Сильный снегопад накрыл Свердловскую область 26 декабря. Синоптики обещают, что уже к утру 27 декабря он прекратится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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