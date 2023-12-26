Общество Транспорт В Свердловской области закрыли трассу до Перми из-за снегопада 27 декабря 2023 в 07:35 Размер текста - 17 + Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области». Сильный снегопад накрыл Свердловскую область 26 декабря. Синоптики обещают, что уже к утру 27 декабря он прекратится. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области». Сильный снегопад накрыл Свердловскую область 26 декабря. Синоптики обещают, что уже к утру 27 декабря он прекратится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям