В Свердловской области закрыли трассу до Перми из-за снегопада

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме (архивное фото)
Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — пишет telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области».
Сильный снегопад накрыл Свердловскую область 26 декабря. Синоптики обещают, что уже к утру 27 декабря он прекратится.
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