Челябинцы не могут добраться до работы и учебы из-за снежных заносов

Жители Челябинска 27 декабря не могут своевременно добраться до мест работы или учебы из-за нерегулярной работы общественного транспорта после снежной бури. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«С АМЗ в сторону вокзала ни на чем не уехать. Одна 36 маршрутка, которую не дождаться», — пишет участник сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте».
Другие участники сообщества отметили очень плохую работу общественного транспорта. По словам горожан, невозможно уехать во все районы города.
«Автобус №18 битком, как на работу ехать? Стоим на остановке более 20 минут, неужели нельзя увеличить количество маршрутов? Почему №64 подряд едут, а мы мучаемся постоянно», — спрашивает Мария Л. в том же сообществе.
Накануне челябинцев предупредили, что автобусы из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспорта в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря.
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