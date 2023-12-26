26 декабря 2023

Челябинцы не могут добраться до работы и учебы из-за снежных заносов

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Снежный буран и непогода. Челябинск, сугроб, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, колея, ураган, климат, мороз, занос
Все дороги в ночь на 26 декабря занесло снегом Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

Жители Челябинска 27 декабря не могут своевременно добраться до мест работы или учебы из-за нерегулярной работы общественного транспорта после снежной бури. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«С АМЗ в сторону вокзала ни на чем не уехать. Одна 36 маршрутка, которую не дождаться», — пишет участник сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте».

Другие участники сообщества отметили очень плохую работу общественного транспорта. По словам горожан, невозможно уехать во все районы города.

«Автобус №18 битком, как на работу ехать? Стоим на остановке более 20 минут, неужели нельзя увеличить количество маршрутов? Почему №64 подряд едут, а мы мучаемся постоянно», — спрашивает Мария Л. в том же сообществе.

Накануне челябинцев предупредили, что автобусы из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспорта в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря.

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Жители Челябинска 27 декабря не могут своевременно добраться до мест работы или учебы из-за нерегулярной работы общественного транспорта после снежной бури. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «С АМЗ в сторону вокзала ни на чем не уехать. Одна 36 маршрутка, которую не дождаться», — пишет участник сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества отметили очень плохую работу общественного транспорта. По словам горожан, невозможно уехать во все районы города. «Автобус №18 битком, как на работу ехать? Стоим на остановке более 20 минут, неужели нельзя увеличить количество маршрутов? Почему №64 подряд едут, а мы мучаемся постоянно», — спрашивает Мария Л. в том же сообществе. Накануне челябинцев предупредили, что автобусы из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспорта в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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