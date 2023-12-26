Челябинцы не могут добраться до работы и учебы из-за снежных заносов

27 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Все дороги в ночь на 26 декабря занесло снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область Жители Челябинска 27 декабря не могут своевременно добраться до мест работы или учебы из-за нерегулярной работы общественного транспорта после снежной бури. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «С АМЗ в сторону вокзала ни на чем не уехать. Одна 36 маршрутка, которую не дождаться», — пишет участник сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества отметили очень плохую работу общественного транспорта. По словам горожан, невозможно уехать во все районы города. «Автобус №18 битком, как на работу ехать? Стоим на остановке более 20 минут, неужели нельзя увеличить количество маршрутов? Почему №64 подряд едут, а мы мучаемся постоянно», — спрашивает Мария Л. в том же сообществе. Накануне челябинцев предупредили, что автобусы из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспорта в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря.

Жители Челябинска 27 декабря не могут своевременно добраться до мест работы или учебы из-за нерегулярной работы общественного транспорта после снежной бури. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «С АМЗ в сторону вокзала ни на чем не уехать. Одна 36 маршрутка, которую не дождаться», — пишет участник сообщества «Пусть Котова знает!» в соцсети «ВКонтакте». Другие участники сообщества отметили очень плохую работу общественного транспорта. По словам горожан, невозможно уехать во все районы города. «Автобус №18 битком, как на работу ехать? Стоим на остановке более 20 минут, неужели нельзя увеличить количество маршрутов? Почему №64 подряд едут, а мы мучаемся постоянно», — спрашивает Мария Л. в том же сообществе. Накануне челябинцев предупредили, что автобусы из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспорта в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря.