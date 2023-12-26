В Челябинской области продолжают устранять последствия снежной бури

В Челябинской области 27 декабря продолжают вести работу по отчистке трасс от снега после случившейся накануне сильной метели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«В регионе 27 декабря выпала месячная норма осадков. Вся дорожная техника подрядных организаций выведена на расчистку региональных трасс. В течение суток работало 320 единиц техники. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий непогоды», — уточнили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что о проблемных участках жители могут сообщить в диспетчерскую службу ведомства. О состоянии дорог федерального значения можно сообщить диспетчерам Упрдор Южный Урал. По неочищенным дорогам в Челябинске необходимо обращаться в комитет дорожного хозяйства города.
В регионе временное ограничение движения на федеральных трассах из-за непогоды продлено до 12:00 27 декабря. Также до 8:00 действовали ограничения на региональных трассах.
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