На челябинских трассах дорожники продлевают ограничение движения

27 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Ограниченное движение на трассах введено до 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область На тассах Челябинской и Курганской областей продлевается временное ограничение дорожного движения до 12 часов 00 минут. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Южный Урал». «27 декабря 2023 года с 08 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 12 — км 171 (км 12-км 56 — Челябинская область); км 351 — км 465 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 125 — км 220 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — говорится в telegram-канале дорожников. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также крупного грузового транспорта. Ограничение продлевают, так как в регионе продолжает бушевать снежная стихия. На дорогах возможны сильный снегопад, снежные накаты, плохая видимость, гололед и метели. Ограничение вводится до 12 часов 00 минут 27 декабря 2023 года, с возможным дальнейшим продлением. Снежная стихия обрушилась на Южный Урал в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера 26 декабря. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В это время экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

На тассах Челябинской и Курганской областей продлевается временное ограничение дорожного движения до 12 часов 00 минут. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Южный Урал». «27 декабря 2023 года с 08 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 12 — км 171 (км 12-км 56 — Челябинская область); км 351 — км 465 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 125 — км 220 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — говорится в telegram-канале дорожников. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также крупного грузового транспорта. Ограничение продлевают, так как в регионе продолжает бушевать снежная стихия. На дорогах возможны сильный снегопад, снежные накаты, плохая видимость, гололед и метели. Ограничение вводится до 12 часов 00 минут 27 декабря 2023 года, с возможным дальнейшим продлением. Снежная стихия обрушилась на Южный Урал в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера 26 декабря. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В это время экстренные службы перешли на усиленный режим работы.