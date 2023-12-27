Пермяк засудил знакомую, которая наврала про ее избиение

27 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пермяк смог добиться своего только в краевом суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) отсудил у своей знакомой 45 тысяч рублей, которая наврала полиции про побои. Женщина заявила, что мужчина сильно избил ее, из-за чего она получила сотрясение мозга. Однако позже выяснилось, что у нее была только гематома на лице, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Взыскать в пользу истца с ответчицы расходы по оплате юридически услуг по уголовному делу в сумме 45000,00 рублей», — говорится в решении. Для того чтобы добиться своего, пермяку пришлось подавать апелляцию в краевой суд, потому что в первой инстанции в иске ему отказали. Как было установлено, мужчина применял насилие по отношению к женщине, но оно не было опасным для здоровья. У женщины остался на лице синяк, который не повлек за собой ухудшение здоровья. Когда женщина обратилась в полицию, на истца завели уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное нанесение легкого вреда здоровью). Позже дело закрыли за отсутствием состава преступления, а обидевшийся мужчина подал встречный иск на знакомую.

Житель Чайковского (Пермский край) отсудил у своей знакомой 45 тысяч рублей, которая наврала полиции про побои. Женщина заявила, что мужчина сильно избил ее, из-за чего она получила сотрясение мозга. Однако позже выяснилось, что у нее была только гематома на лице, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Взыскать в пользу истца с ответчицы расходы по оплате юридически услуг по уголовному делу в сумме 45000,00 рублей», — говорится в решении. Для того чтобы добиться своего, пермяку пришлось подавать апелляцию в краевой суд, потому что в первой инстанции в иске ему отказали. Как было установлено, мужчина применял насилие по отношению к женщине, но оно не было опасным для здоровья. У женщины остался на лице синяк, который не повлек за собой ухудшение здоровья. Когда женщина обратилась в полицию, на истца завели уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное нанесение легкого вреда здоровью). Позже дело закрыли за отсутствием состава преступления, а обидевшийся мужчина подал встречный иск на знакомую.