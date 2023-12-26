26 декабря 2023

Пермское УФАС возбудило дело в отношении «дочки» «ЛУКОЙЛа» из-за цен на бензин

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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, заправка автомобиля, бензин
Повышение цен на бензин зафиксировано на автозаправках «ЛУКОЙЛа» Фото:

Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения стоимости бензина на автозаправочных станциях компании. Антимонопольное ведомство установило, что в декабре цена на автомобильное топливо на заправках повысилась на 85 копеек.

«В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, которое занимает доминирующее положение на данном товарном рынке Пермского края, в декабре 2023 года выросли на 85 копеек. В связи с этим Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ по признакам нарушения закона о защите конкуренции», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Если факт нарушения закона будет доказан, компании грозит административный штраф. Либо ее обяжут перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате противоправных действий.

Ранее URA.RU рассказывало о резком подорожании в Пермском крае всех видов автомобильного топлива. Соответствующие данные были опубликованы в исследовании Росстата.

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Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения стоимости бензина на автозаправочных станциях компании. Антимонопольное ведомство установило, что в декабре цена на автомобильное топливо на заправках повысилась на 85 копеек. «В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, которое занимает доминирующее положение на данном товарном рынке Пермского края, в декабре 2023 года выросли на 85 копеек. В связи с этим Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ по признакам нарушения закона о защите конкуренции», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Если факт нарушения закона будет доказан, компании грозит административный штраф. Либо ее обяжут перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате противоправных действий. Ранее URA.RU рассказывало о резком подорожании в Пермском крае всех видов автомобильного топлива. Соответствующие данные были опубликованы в исследовании Росстата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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