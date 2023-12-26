Пермяка будут судить по делу о взятках в Иркутской области

27 декабря 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

На имущество экс-чиновника наложен арест Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Иркутске будут судить пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «В декабре 2021 года фигурант получил часть взятки в размере 1 млн рублей от одного из руководителей подведомственных Минздраву учреждений. В феврале 2022 года он получил взятку в размере 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации. Впоследствии на деньги от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру, расположенную в Москве», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в 2021 году Сандаков не обеспечивал необходимыми лекарствами детей-инвалидов. Также он предоставлял знакомой коммерческой организации преимущества для участия в аукционах и закупал у этой фирмы оборудование по завышенной стоимости. Яков Сандаков родился в Перми, окончил пермский медуниверситет, а затем работал в поликлиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области. После того как Якова Сандакова обвинили во взяточничестве и мошенничестве, бывшего чиновника отправили в СИЗО.

В Иркутске будут судить пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «В декабре 2021 года фигурант получил часть взятки в размере 1 млн рублей от одного из руководителей подведомственных Минздраву учреждений. В феврале 2022 года он получил взятку в размере 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации. Впоследствии на деньги от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру, расположенную в Москве», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в 2021 году Сандаков не обеспечивал необходимыми лекарствами детей-инвалидов. Также он предоставлял знакомой коммерческой организации преимущества для участия в аукционах и закупал у этой фирмы оборудование по завышенной стоимости. Яков Сандаков родился в Перми, окончил пермский медуниверситет, а затем работал в поликлиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области. После того как Якова Сандакова обвинили во взяточничестве и мошенничестве, бывшего чиновника отправили в СИЗО.