Сколько времени Курган может оставаться без мэра

Депутаты Кургана должны выбрать нового мэра за полгода

Нового мэра Кургана выберут в течение полугода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Депутаты гордумы Кургана должны будут не более чем за полгода найти замену мэру Елене Ситниковой, об отставке которой стало известно 10 января. Эта и другая информация, связанная с проведением конкурса по отбору кандидатов на пост главы города, размещена в уставе Кургана, который изучило URA.RU.

«В случае досрочного прекращения полномочий главы города Кургана избрание нового главы города Кургана проводится по решению курганской городской думы не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы города Кургана», — указано в тексте устава. Нового главу депутаты выбирают из кандидатов, которые прошли отбор по результатам специального конкурса. Членов конкурсной комиссии назначают депутаты и губернатор. Депутаты должны избрать нового главу в течение 15 дней после того, как в думу поступила информация о результатах конкурса.

Главу выбирают тайным голосованием. Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы. Если ни один из кандидатов не сможет набрать необходимое количество голосов, то в течение 30 дней депутаты проводят повторное голосование или объявляют конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Срок полномочий главы составляет пять лет. Новый руководитель города вступает в должность с момента принятия думой решения об его избрании. В течение десяти дней с момента избрания новый глава должен принять присягу.

Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Временно исполняет обязанности главы города Анастасия Аргышева, которая является первым замом мэра.