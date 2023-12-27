Захарова заступилась за участников «голой вечеринки»

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой могут исправиться. Они должны провести работу над собой.
«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что работа над собой для участников «голой вечеринки» поможет им стать лучше. И в первую очередь для себя, а не для других.
Ранее в Москве в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка, которую организовала Анастасия Ивлеева. На нее пришли множество и известных артистов. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Захарова описала его фразой «красивым и с умом».
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой могут исправиться. Они должны провести работу над собой. «У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что работа над собой для участников «голой вечеринки» поможет им стать лучше. И в первую очередь для себя, а не для других. Ранее в Москве в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка, которую организовала Анастасия Ивлеева. На нее пришли множество и известных артистов. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Захарова описала его фразой «красивым и с умом».