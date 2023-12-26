26 декабря 2023

Роспотребнадзор ХМАО добился запрета продажи вейпов рядом с центрами развития детей

В Нижневартовске запретили продавать вейпы рядом с центрами развития детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, орлов алексей, зима, школа, школа 167
Нижневартовский городской суд запретил Фото:

Нижневартовский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о запрете продажи никотиносодержащей продукции в двух городских вейп-шопах, которые расположены рядом с детскими центрами дошкольного образования. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора.

«В магазинах дыма расположенных по адресам г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 17а, ул. 60 лет Октября 19а, осуществляется розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции с выкладкой и демонстрацией указанного товара. Согласно информации полученной из администрации г. Нижневартовска, расстояние от магазинов по указанным адресам до территории детских дошкольных образовательных учреждений составляет менее 100 метров», — говорится в сообщении. Суд признал продажу данной продукции противоправной и удовлетворил требование Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что Няганский городской суд заблокировал интернет-магазин по продаже вейпа по требованию Роспотребнадзора. Продажа никотинсодержащей и табачной продукции незаконно осуществлялась в соцсети «Вконтакте».

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Нижневартовский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о запрете продажи никотиносодержащей продукции в двух городских вейп-шопах, которые расположены рядом с детскими центрами дошкольного образования. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора. «В магазинах дыма расположенных по адресам г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 17а, ул. 60 лет Октября 19а, осуществляется розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции с выкладкой и демонстрацией указанного товара. Согласно информации полученной из администрации г. Нижневартовска, расстояние от магазинов по указанным адресам до территории детских дошкольных образовательных учреждений составляет менее 100 метров», — говорится в сообщении. Суд признал продажу данной продукции противоправной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что Няганский городской суд заблокировал интернет-магазин по продаже вейпа по требованию Роспотребнадзора. Продажа никотинсодержащей и табачной продукции незаконно осуществлялась в соцсети «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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