Курганские чиновники отдали часть зарплат на покупку техники для медучреждений. Список

27 декабря 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Часть зарплат чиновников была направлена на покупку техники и оборудования для 20 учреждений области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники правительства Курганской области отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «По традиции перед Новым годом за счет части зарплат коллег по правительству дарим подарки отдельным категориям наших земляков. Приняли решение перечислить часть зарплат на приобретение техники и оборудования в 20 учреждений, где проживают почти 3000 человек. Попросил доставить подарки как можно раньше», — написал Шумков. По словам главы региона, вся техника и оборудование приобретается исключительно по просьбам учреждений. Среди них музыкальное и мультимедийное оборудование, блютуз-колонки, микрофоны, телевизоры и игровые приставки, ноутбуки и компьютеры, оборудование для комнаты релаксации, беговые дорожки и велосипеды. Кроме того, проекторы, экраны, сенсорные доски, акустическая система, холодильник и две стиральные машины, электрогрили, термопоты. Список социально-медицинских учреждений, которым купили подарки в виде техники и оборудования: Сумкинский дом-интернат

Житниковский детский дом

Геронтологический центр «Спутник»

Сычевский психоневрологический интернат

Куртамышский психоневрологический интернат

Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

Куртамышский психоневрологический интернат

Галишевский психоневрологический интернат

Скоблинский психоневрологический интернат

Каргапольский психоневрологический интернат

Центр помощи детям №1 (Курганский детский дом)

Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

Введенский филиал Центра помощи детям (Введенский детский дом)

Центр помощи детям №2 в Далматово (Далматовский детский дом)

Катайский филиал Центра помощи детям №2 (Катайский детский дом)

Областной социально-реабилитационный центр, г. Курган, ул. Войкова

Областной социально-реабилитационный центр, г. Курган, б. Мира

Мишкинский филиал областного социально-реабилитационного центра

Чиновники правительства Курганской области отдали часть зарплат на покупку техники для психоневрологических интернатов, центров реабилитации, помощи детям и домов-интернатов для престарелых. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «По традиции перед Новым годом за счет части зарплат коллег по правительству дарим подарки отдельным категориям наших земляков. Приняли решение перечислить часть зарплат на приобретение техники и оборудования в 20 учреждений, где проживают почти 3000 человек. Попросил доставить подарки как можно раньше», — написал Шумков. По словам главы региона, вся техника и оборудование приобретается исключительно по просьбам учреждений. Среди них музыкальное и мультимедийное оборудование, блютуз-колонки, микрофоны, телевизоры и игровые приставки, ноутбуки и компьютеры, оборудование для комнаты релаксации, беговые дорожки и велосипеды. Кроме того, проекторы, экраны, сенсорные доски, акустическая система, холодильник и две стиральные машины, электрогрили, термопоты. Список социально-медицинских учреждений, которым купили подарки в виде техники и оборудования: