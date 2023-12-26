Тюменские власти отчитались об уборке снега в городе

За сутки 26—27 декабря в Тюмени на полигоны вывезли 27 459 кубометров снега, убраного из общественных пространств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«На уборку городских территорий (дороги, парки, скверы, площади, межквартальные проезды) в минувшую ночь вышло 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днем — уже 666 единиц техники и 661 рабочий. Всего за минувшие сутки с тюменских пространств вывезено 27 459 кубометров снега», — рассказали в администрации Тюмени.
На совещании, прошедшем в мэрии, об уборке отчитались и управляющие компании. Именно они отвечают за очистку дворов: входных групп, тротуаров, подходов и подъездов к контейнерным площадкам. Работы ведутся как ручным способом, так и с привлечением техники.
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