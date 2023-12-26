26 декабря 2023

Тюменские власти отчитались об уборке снега в городе

В Тюмени за сутки на полигоны вывезли больше 27 тысяч кубометров снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень, снегоуборочная техника, уборка снега
Уборка снега идет как ночью, так и днем Фото:

За сутки 26—27 декабря в Тюмени на полигоны вывезли 27 459 кубометров снега, убраного из общественных пространств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«На уборку городских территорий (дороги, парки, скверы, площади, межквартальные проезды) в минувшую ночь вышло 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днем — уже 666 единиц техники и 661 рабочий. Всего за минувшие сутки с тюменских пространств вывезено 27 459 кубометров снега», — рассказали в администрации Тюмени.

На совещании, прошедшем в мэрии, об уборке отчитались и управляющие компании. Именно они отвечают за очистку дворов: входных групп, тротуаров, подходов и подъездов к контейнерным площадкам. Работы ведутся как ручным способом, так и с привлечением техники.

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За сутки 26—27 декабря в Тюмени на полигоны вывезли 27 459 кубометров снега, убраного из общественных пространств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «На уборку городских территорий (дороги, парки, скверы, площади, межквартальные проезды) в минувшую ночь вышло 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днем — уже 666 единиц техники и 661 рабочий. Всего за минувшие сутки с тюменских пространств вывезено 27 459 кубометров снега», — рассказали в администрации Тюмени. На совещании, прошедшем в мэрии, об уборке отчитались и управляющие компании. Именно они отвечают за очистку дворов: входных групп, тротуаров, подходов и подъездов к контейнерным площадкам. Работы ведутся как ручным способом, так и с привлечением техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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