В Нижнем Тагиле круглосуточно борются с последствиями снегопада. Видео

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Убирать снег будут не один день Фото:
новость из сюжета
Свердловскую область завалило снегом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) устраняют последствия аномального снегопада — в городе выпало 125% месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники. Я еще раз отмечу, уборку дворов обязаны производить управляющие компании. Обязательно обращайтесь в свою УК и уточняйте порядок очистки территории от снега», — заявил Пинаев.

В Свердловской области выпало рекордное количество снега, из-за чего в регионе образовались пробки и стали задерживаться рейсы в Кольцово. По словам синоптика Алексея Пулина, 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Свердловские власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года. Подробнее о коллапсе в регионе — в сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) устраняют последствия аномального снегопада — в городе выпало 125% месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники. Я еще раз отмечу, уборку дворов обязаны производить управляющие компании. Обязательно обращайтесь в свою УК и уточняйте порядок очистки территории от снега», — заявил Пинаев. В Свердловской области выпало рекордное количество снега, из-за чего в регионе образовались пробки и стали задерживаться рейсы в Кольцово. По словам синоптика Алексея Пулина, 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Свердловские власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года. Подробнее о коллапсе в регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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