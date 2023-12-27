В Нижнем Тагиле (Свердловская область) устраняют последствия аномального снегопада — в городе выпало 125% месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники. Я еще раз отмечу, уборку дворов обязаны производить управляющие компании. Обязательно обращайтесь в свою УК и уточняйте порядок очистки территории от снега», — заявил Пинаев.
В Свердловской области выпало рекордное количество снега, из-за чего в регионе образовались пробки и стали задерживаться рейсы в Кольцово. По словам синоптика Алексея Пулина, 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Свердловские власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года. Подробнее о коллапсе в регионе — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.