Источники URA.RU назвали людей, которые могли бы стать кандидатами на место главы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Кургане задержана мэр Ситникова

В Кургане обсуждают кто мог бы стать мэром в случае, если глава города Елена Ситникова уйдет в отставку. В кулуарах правительства звучит как минимум 11 фамилий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

Потенциальные кандидаты, по мнению источников:

И.о. зама мэра Юлия Гурьянова . Так как она является единственным замом главы, то в случае отставки мэра, полномочия руководителя перейдут к ней. При этом, источники рассматривают ее как временную кандидатуру;

. Так как она является единственным замом главы, то в случае отставки мэра, полномочия руководителя перейдут к ней. При этом, источники рассматривают ее как временную кандидатуру; Директор департамента ЖКХ Роман Медведев . По данным источников, у него есть амбиции занять место главы, но его критикуют за неспособность сформировать команду. Ранее от него ушел зам Андрей Благинин и уволились некоторые рядовые сотрудники;

. По данным источников, у него есть амбиции занять место главы, но его критикуют за неспособность сформировать команду. Ранее от него ушел зам Андрей Благинин и уволились некоторые рядовые сотрудники; Руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков . Он наравне с Медведевым является одним из самых публичных чиновников мэрии, но, по словам источников, он планирует уволиться;

. Он наравне с Медведевым является одним из самых публичных чиновников мэрии, но, по словам источников, он планирует уволиться; Председатель гордумы Игорь Прозоров . Источники сообщают, что опытному политику не раз предлагали возглавить город, но он не соглашался;

. Источники сообщают, что опытному политику не раз предлагали возглавить город, но он не соглашался; Руководитель ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» Антон Науменко . Его, по словам источников, ранее в мэрию лоббировал один из представителей руководства региона;

. Его, по словам источников, ранее в мэрию лоббировал один из представителей руководства региона; Гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников . Дорожника, по данным источникам, рассматривали на пост мэра еще в 2021 году;

. Дорожника, по данным источникам, рассматривали на пост мэра еще в 2021 году; Управделами администрации Далматовского муниципального округа Евгений Столбов . Сейчас он учится в школе мэров при РАНХиГС, но окончит ее не раньше лета;

. Сейчас он учится в школе мэров при РАНХиГС, но окончит ее не раньше лета; Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) Илья Мацкан. Ранее, по словам источников, он имел мэрские амбиции.

Также источники называют в числе потенциальных кандидатов трех человек из команды сенатора Сергея Муратова:

Глава реготделения Народного фронта Федор Теребенин (зять Муратова). Он является победителем проекта Кремля — в конкурсе «Лидеры России. Политика»;

(зять Муратова). Он является победителем проекта Кремля — в конкурсе «Лидеры России. Политика»; Депутат облдумы Татьяна Хильчук (директор СМИ семьи сенатора «Область 45»). Является опытным медиаменджером и политиком, регулярно помогает бойцам СВО;

(директор СМИ семьи сенатора «Область 45»). Является опытным медиаменджером и политиком, регулярно помогает бойцам СВО; Экс-управделами администрации Кургана Сергей Заскалькин — сейчас возглавляет отдел кадров «Курганприбора» (завод принадлежит супруге сенатора). У Заскалькина, по словам источников, есть амбиции занять кресло главы. Курганцам он запомнился мемом про «скандинавские технологии»: укладки асфальта при ремонте дорог во время снегопада.

Ситникову задерживали 26 декабря по подозрению в халатности. Суд наложил на нее ограничения по общению с людьми, связанными с делом по майским пожарам, в которых погибли люди. 27 декабря Ситникова продолжила выполнять свои обязанности на посту мэра.