В Кургане обсуждают кандидатов на место мэра, если Ситникова уйдет в отставку. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Источники URA.RU назвали людей, которые могли бы стать кандидатами на место главы Кургана Фото:
новость из сюжета
В Кургане задержана мэр Ситникова

В Кургане обсуждают кто мог бы стать мэром в случае, если глава города Елена Ситникова уйдет в отставку. В кулуарах правительства звучит как минимум 11 фамилий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

Потенциальные кандидаты, по мнению источников:

  • И.о. зама мэра Юлия Гурьянова. Так как она является единственным замом главы, то в случае отставки мэра, полномочия руководителя перейдут к ней. При этом, источники рассматривают ее как временную кандидатуру;
  • Директор департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным источников, у него есть амбиции занять место главы, но его критикуют за неспособность сформировать команду. Ранее от него ушел зам Андрей Благинин и уволились некоторые рядовые сотрудники;
  • Руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Он наравне с Медведевым является одним из самых публичных чиновников мэрии, но, по словам источников, он планирует уволиться;
  • Председатель гордумы Игорь Прозоров. Источники сообщают, что опытному политику не раз предлагали возглавить город, но он не соглашался;
  • Руководитель ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» Антон Науменко. Его, по словам источников, ранее в мэрию лоббировал один из представителей руководства региона;
  • Гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. Дорожника, по данным источникам, рассматривали на пост мэра еще в 2021 году;
  • Управделами администрации Далматовского муниципального округа Евгений Столбов. Сейчас он учится в школе мэров при РАНХиГС, но окончит ее не раньше лета;
  • Бывший директор административно-технической инспекции (АТИ) Илья Мацкан. Ранее, по словам источников, он имел мэрские амбиции.

Также источники называют в числе потенциальных кандидатов трех человек из команды сенатора Сергея Муратова:

  • Глава реготделения Народного фронта Федор Теребенин (зять Муратова). Он является победителем проекта Кремля — в конкурсе «Лидеры России. Политика»;
  • Депутат облдумы Татьяна Хильчук (директор СМИ семьи сенатора «Область 45»). Является опытным медиаменджером и политиком, регулярно помогает бойцам СВО;
  • Экс-управделами администрации Кургана Сергей Заскалькин — сейчас возглавляет отдел кадров «Курганприбора» (завод принадлежит супруге сенатора). У Заскалькина, по словам источников, есть амбиции занять кресло главы. Курганцам он запомнился мемом про «скандинавские технологии»: укладки асфальта при ремонте дорог во время снегопада.

Ситникову задерживали 26 декабря по подозрению в халатности. Суд наложил на нее ограничения по общению с людьми, связанными с делом по майским пожарам, в которых погибли люди. 27 декабря Ситникова продолжила выполнять свои обязанности на посту мэра.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане обсуждают кто мог бы стать мэром в случае, если глава города Елена Ситникова уйдет в отставку. В кулуарах правительства звучит как минимум 11 фамилий. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Потенциальные кандидаты, по мнению источников: Также источники называют в числе потенциальных кандидатов трех человек из команды сенатора Сергея Муратова: Ситникову задерживали 26 декабря по подозрению в халатности. Суд наложил на нее ограничения по общению с людьми, связанными с делом по майским пожарам, в которых погибли люди. 27 декабря Ситникова продолжила выполнять свои обязанности на посту мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...