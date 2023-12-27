Бойцы СВО призвали не сажать и не убивать участников «голой вечеринки» Ивлеевой

27 декабря 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО не видят смысла в наказании участников «голой вечеринки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Бойцы СВО высказали свое мнение относительно участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, призывая не сажать и не убивать их. Военнослужащие выразили пожелание, чтобы представители шоу-бизнеса отправляли некоторый процент от своих доходов на нужды российской армии. «Мы не обращаем особого внимания, это мерзости, коих сотни тысяч на всей земле. На передовой они не нужны, сажать никого не нужно. Не надо их убивать или еще чего, пусть деньги армии дают», — передает слова бойца разведывательного подразделения издание Daily Storm. Военнослужащие добавили, что не особо следят за жизнью представителей российского шоу-бизнеса. В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Среди приглашенных гостей были такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Глюкоза и Джиган. Изобилие обнаженных частей тела вызвало волну негодования в СМИ, передают « Дни.ру ».

Бойцы СВО высказали свое мнение относительно участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, призывая не сажать и не убивать их. Военнослужащие выразили пожелание, чтобы представители шоу-бизнеса отправляли некоторый процент от своих доходов на нужды российской армии. «Мы не обращаем особого внимания, это мерзости, коих сотни тысяч на всей земле. На передовой они не нужны, сажать никого не нужно. Не надо их убивать или еще чего, пусть деньги армии дают», — передает слова бойца разведывательного подразделения издание Daily Storm. Военнослужащие добавили, что не особо следят за жизнью представителей российского шоу-бизнеса. В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Среди приглашенных гостей были такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Глюкоза и Джиган. Изобилие обнаженных частей тела вызвало волну негодования в СМИ, передают «Дни.ру».