Мать жертвы насилия в екатеринбургской спецшколе записала обращение к Путину. Видео

27 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Свердловчанка попросила Путина вмешаться в ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Мать мальчика, который подвергся сексуальному насилию в екатеринбургской спецшколе № 124, записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов и беспредел, который творится в учреждении. Свердловчанка отметила, что из всех сотрудников спецшколы, знавших об изнасилованиях, к ответственности привлекли лишь директора. Остальные продолжают работать. Более того: женщина заявила, что в октябре в школе снова был выявлен факт сексуального насилия, а не так давно сотрудник режима избил воспитанника. «Последний вопиющий факт, когда из школы ушел подсудимый по нашему делу, и его не ищет полиция, просто довел меня до нервного срыва. Ему известны наши адреса. Получается, что все праздники мы должны жить в страхе. Госзащиту нам никто не предложил», — посетовала женщина и попросила Путина взять ситуацию под свой контроль. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся.

Мать мальчика, который подвергся сексуальному насилию в екатеринбургской спецшколе № 124, записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов и беспредел, который творится в учреждении. Свердловчанка отметила, что из всех сотрудников спецшколы, знавших об изнасилованиях, к ответственности привлекли лишь директора. Остальные продолжают работать. Более того: женщина заявила, что в октябре в школе снова был выявлен факт сексуального насилия, а не так давно сотрудник режима избил воспитанника. «Последний вопиющий факт, когда из школы ушел подсудимый по нашему делу, и его не ищет полиция, просто довел меня до нервного срыва. Ему известны наши адреса. Получается, что все праздники мы должны жить в страхе. Госзащиту нам никто не предложил», — посетовала женщина и попросила Путина взять ситуацию под свой контроль. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся.