Мать жертвы насилия в екатеринбургской спецшколе записала обращение к Путину. Видео

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Свердловчанка попросила Путина вмешаться в ситуацию Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Мать мальчика, который подвергся сексуальному насилию в екатеринбургской спецшколе № 124, записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов и беспредел, который творится в учреждении.

Свердловчанка отметила, что из всех сотрудников спецшколы, знавших об изнасилованиях, к ответственности привлекли лишь директора. Остальные продолжают работать. Более того: женщина заявила, что в октябре в школе снова был выявлен факт сексуального насилия, а не так давно сотрудник режима избил воспитанника.

«Последний вопиющий факт, когда из школы ушел подсудимый по нашему делу, и его не ищет полиция, просто довел меня до нервного срыва. Ему известны наши адреса. Получается, что все праздники мы должны жить в страхе. Госзащиту нам никто не предложил», — посетовала женщина и попросила Путина взять ситуацию под свой контроль.

Скандал в 124-й спецшколе разразился весной. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся.

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Мать мальчика, который подвергся сексуальному насилию в екатеринбургской спецшколе № 124, записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов и беспредел, который творится в учреждении. Свердловчанка отметила, что из всех сотрудников спецшколы, знавших об изнасилованиях, к ответственности привлекли лишь директора. Остальные продолжают работать. Более того: женщина заявила, что в октябре в школе снова был выявлен факт сексуального насилия, а не так давно сотрудник режима избил воспитанника. «Последний вопиющий факт, когда из школы ушел подсудимый по нашему делу, и его не ищет полиция, просто довел меня до нервного срыва. Ему известны наши адреса. Получается, что все праздники мы должны жить в страхе. Госзащиту нам никто не предложил», — посетовала женщина и попросила Путина взять ситуацию под свой контроль. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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