Жители Челябинска активно скупают автомобильные лопаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске резко вырос спрос на лопаты, особенно автомобильные. Об этом 27 декабря сообщил читатель URA.RU.

«Мне в магазине сказали, что 26 декабря купили 460 автомобильных лопат. Еще сайт не успевает обновляться. Там лопаты есть, а на самом деле нет», — рассказал читатель.

На кадрах из строительного магазина в торговом центре «Горки» видно, что много челябинцев стоят у корзин с лопатами, выбирая инструмент. Некоторые уже отходят от стендов с лопатами. Читатель также добавил, что в одном из гипермаркетов «Лента» осталось всего четыре лопаты.

На сайте магазина Castorama большинство позиций лопат отсутствует в наличии. Осталось только три артикула. Их стоимость варьируется от 430 рублей до ценника, доходящего до двух тысяч рублей. Еще доступные к заказу стоят 430-520 рублей.

ЕДДС выступила с предупреждением о непогоде. 28 декабря в области ожидаются сильные снегопады и дожди. Ранее, 26 декабря, область накрыла снежная буря. За сутки в регионе выпало больше месячной нормы осадков.