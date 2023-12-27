Челябинцы раскупают лопаты после снегопадов. Фото, видео

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Лопаты для снега в Кастораме. Челябинск , лопата для снега, снеговая лопата
Жители Челябинска активно скупают автомобильные лопаты Фото:
новость из сюжета
Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске резко вырос спрос на лопаты, особенно автомобильные. Об этом 27 декабря сообщил читатель URA.RU.

«Мне в магазине сказали, что 26 декабря купили 460 автомобильных лопат. Еще сайт не успевает обновляться. Там лопаты есть, а на самом деле нет», — рассказал читатель.

На кадрах из строительного магазина в торговом центре «Горки» видно, что много челябинцев стоят у корзин с лопатами, выбирая инструмент. Некоторые уже отходят от стендов с лопатами. Читатель также добавил, что в одном из гипермаркетов «Лента» осталось всего четыре лопаты.

На сайте магазина Castorama большинство позиций лопат отсутствует в наличии. Осталось только три артикула. Их стоимость варьируется от 430 рублей до ценника, доходящего до двух тысяч рублей. Еще доступные к заказу стоят 430-520 рублей.

ЕДДС выступила с предупреждением о непогоде. 28 декабря в области ожидаются сильные снегопады и дожди. Ранее, 26 декабря, область накрыла снежная буря. За сутки в регионе выпало больше месячной нормы осадков.

Касторама . Челябинск
Возле корзин с лопатами после сильных снегопадов скопление покупателей
Фото:

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В Челябинске резко вырос спрос на лопаты, особенно автомобильные. Об этом 27 декабря сообщил читатель URA.RU. «Мне в магазине сказали, что 26 декабря купили 460 автомобильных лопат. Еще сайт не успевает обновляться. Там лопаты есть, а на самом деле нет», — рассказал читатель. На кадрах из строительного магазина в торговом центре «Горки» видно, что много челябинцев стоят у корзин с лопатами, выбирая инструмент. Некоторые уже отходят от стендов с лопатами. Читатель также добавил, что в одном из гипермаркетов «Лента» осталось всего четыре лопаты. На сайте магазина Castorama большинство позиций лопат отсутствует в наличии. Осталось только три артикула. Их стоимость варьируется от 430 рублей до ценника, доходящего до двух тысяч рублей. Еще доступные к заказу стоят 430-520 рублей. ЕДДС выступила с предупреждением о непогоде. 28 декабря в области ожидаются сильные снегопады и дожди. Ранее, 26 декабря, область накрыла снежная буря. За сутки в регионе выпало больше месячной нормы осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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