В самых элитных войсках России стало больше тюменцев

Число тюменских призывников, направленных в Президентский полк, выросло на 33%
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Сергей Чирков. Тюмень , чирков сергей
Новый военком Сергей Чирков рассказал об итогах осеннего призыва в Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В осенний призыв 2023 года в самые элитные войска РФ — Президентский полк, из Тюменской области направили 20 призывников, что на 33% больше, чем ранее. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

«В осенний призыв в Президентский полк были направлены 20 человек. Это больше, чем в прошлый призыв, когда их было порядка 15, и обусловлено тем, что ребята из Тюмени и Тюменской области зарекомендовали себя как дисциплинированные, морально устойчивые и физически подготовленные для прохождения службы в таком подразделении», — рассказал военком.

Президентский полк считается самым элитным родом войск в России. Эта воинская часть входит в состав Федеральной службы охраны и обеспечивает охрану стратегически важных гособъектов. В том числе резиденции президента — Кремля.

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В осенний призыв 2023 года в самые элитные войска РФ — Президентский полк, из Тюменской области направили 20 призывников, что на 33% больше, чем ранее. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков. «В осенний призыв в Президентский полк были направлены 20 человек. Это больше, чем в прошлый призыв, когда их было порядка 15, и обусловлено тем, что ребята из Тюмени и Тюменской области зарекомендовали себя как дисциплинированные, морально устойчивые и физически подготовленные для прохождения службы в таком подразделении», — рассказал военком. Президентский полк считается самым элитным родом войск в России. Эта воинская часть входит в состав Федеральной службы охраны и обеспечивает охрану стратегически важных гособъектов. В том числе резиденции президента — Кремля.
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