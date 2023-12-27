Тюменцы, отказавшиеся брать в руки оружие, стали дворниками и санитарами

В осенний призыв на альтернативную службу направили восемь тюменских призывников

27 декабря 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Вместо службы в армии призывники стали дворниками в соцорганизациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В осенний призыв 2023 года восемь жителей Тюменской области были отправлены на альтернативную гражданскую службу, которая стала заменой службе в армии. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков. Не желающие брать оружие в руки мужчины стали работать дворниками, санитарами и уборщиками. «На альтернативную гражданскую службу в осенний призыв были отправлены восемь тюменцев. В большинстве случаев причинами стали вероисповедание, нежелание брать в руки оружие. Основными специальностями для прохождения службы у таких призывников стали уборщики, ремонтники, подсобные рабочие, санитары, дворники», — рассказал тюменский военком. Граждане отправились отдавать долг Родине в различные организации. К примеру, в «Центр медицинской и социальной реабилитации „Пышма“» и «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации». Альтернативная гражданская служба предполагает трудовую деятельность в интересах государства, которой призывники занимаются взамен военной службы. Чтобы в военкомате рассмотрели заявление о подобной замене, подавать его необходимо за полгода до призыва.

В осенний призыв 2023 года восемь жителей Тюменской области были отправлены на альтернативную гражданскую службу, которая стала заменой службе в армии. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков. Не желающие брать оружие в руки мужчины стали работать дворниками, санитарами и уборщиками. «На альтернативную гражданскую службу в осенний призыв были отправлены восемь тюменцев. В большинстве случаев причинами стали вероисповедание, нежелание брать в руки оружие. Основными специальностями для прохождения службы у таких призывников стали уборщики, ремонтники, подсобные рабочие, санитары, дворники», — рассказал тюменский военком. Граждане отправились отдавать долг Родине в различные организации. К примеру, в «Центр медицинской и социальной реабилитации „Пышма“» и «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации». Альтернативная гражданская служба предполагает трудовую деятельность в интересах государства, которой призывники занимаются взамен военной службы. Чтобы в военкомате рассмотрели заявление о подобной замене, подавать его необходимо за полгода до призыва.