Тюменский телеведущий станет доверенным лицом лидера ЛДПР

27 декабря 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

В Тюмени доверенным лицом лидера ЛДПР станет профессиональный тележурналист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменском областном отделении ЛДПР подобрали кандидатов в доверенные лица лидеру партии Леониду Слуцкому. На предстоящей избирательной кампании по выборам президента ЛДПР планирует задействовать профессионального телеведущего Александра Лищенко и партийных активистов. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении ЛДПР. «Александр Лищенко наиболее подготовленный кандидат в доверенные лица Леонида Слуцкого. Профессиональный телеведущий, автор документальных фильмов, он на экспертном уровне знает политическую ситуацию, знаком с регионом. Ему доверят выступления на телевидении и на встречах. Еще несколько кандидатур, которые станут доверенными лицами, подобраны из числа партийных активистов», — сообщил источник. Ранее Александру Лищенко был вручен партийный билет ЛДПР во время визита Леонида Слуцкого в Тюмень. Также доверенными лицами лидера партии станут координатор Тюменского горотделения Максим Долматов, адвокат Илья Сливко и координатор первичного отделения ЛДПР в Тюмени Юрий Долгов.

В Тюменском областном отделении ЛДПР подобрали кандидатов в доверенные лица лидеру партии Леониду Слуцкому. На предстоящей избирательной кампании по выборам президента ЛДПР планирует задействовать профессионального телеведущего Александра Лищенко и партийных активистов. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении ЛДПР. «Александр Лищенко наиболее подготовленный кандидат в доверенные лица Леонида Слуцкого. Профессиональный телеведущий, автор документальных фильмов, он на экспертном уровне знает политическую ситуацию, знаком с регионом. Ему доверят выступления на телевидении и на встречах. Еще несколько кандидатур, которые станут доверенными лицами, подобраны из числа партийных активистов», — сообщил источник. Ранее Александру Лищенко был вручен партийный билет ЛДПР во время визита Леонида Слуцкого в Тюмень. Также доверенными лицами лидера партии станут координатор Тюменского горотделения Максим Долматов, адвокат Илья Сливко и координатор первичного отделения ЛДПР в Тюмени Юрий Долгов.