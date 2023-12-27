Тюменский телеведущий станет доверенным лицом лидера ЛДПР

В Тюменском областном отделении ЛДПР подобрали кандидатов в доверенные лица лидеру партии Леониду Слуцкому. На предстоящей избирательной кампании по выборам президента ЛДПР планирует задействовать профессионального телеведущего Александра Лищенко и партийных активистов. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении ЛДПР.
«Александр Лищенко наиболее подготовленный кандидат в доверенные лица Леонида Слуцкого. Профессиональный телеведущий, автор документальных фильмов, он на экспертном уровне знает политическую ситуацию, знаком с регионом. Ему доверят выступления на телевидении и на встречах. Еще несколько кандидатур, которые станут доверенными лицами, подобраны из числа партийных активистов», — сообщил источник.
Ранее Александру Лищенко был вручен партийный билет ЛДПР во время визита Леонида Слуцкого в Тюмень. Также доверенными лицами лидера партии станут координатор Тюменского горотделения Максим Долматов, адвокат Илья Сливко и координатор первичного отделения ЛДПР в Тюмени Юрий Долгов.
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