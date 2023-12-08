Лидер ЛДПР Слуцкий разочаровал тюменских бунтовщиков из партии

Он проигнорировал конфликт, обойдясь шутками, комплиментами и предвыборными обещаниями

08 декабря 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Слуцкий проигнорировал главную боль тюменских либерал-демократов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Визит главы ЛДПР Леонида Слуцкого стал главным событием года для тюменских либерал-демократов: одни боялись его приезда, другие ждали с нетерпением и надеждой. Кто из тюменских либерал-демократов выиграл от приезда политика, сумел ли Слуцкий остановить бунты в реготделении и что важного он сделал за время своего визита в Тюмень — читайте в материале URA.RU. Мятежи в тюменском отделении ЛДПР длятся уже больше года. Региональный руководитель Владимир Сысоев и его команда, желая укрепить власть, борются с любым неповиновением и усилением партийных игроков. Первый демарш произошел в конце 2022 года, когда сторонники ныне опального депутата Артема Зайцева попытались заблокировать решение координационного совета партии, за что были изгнаны из ЛДПР. После выборов-2023 начались новые волнения. В их результате парию покинули десятки трудоустроенных сотрудников, в том числе высокопоставленных. Предполагалось, что визит первого лица партии остановит войну и примирит оба лагеря. Слуцкий должен был примирить враждующие кланы в тюменской ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмень Слуцкий прилетел не в первый раз. До этого он уже кулуарно встречался с губернатором Александром Моором, заключая с ним политические сделки. Однако сегодня состоялся первый официальный визит преемника Жириновского. Он прошел так, как и следовало пройти классическому официальному визиту официального лица: деловые встречи, экскурсии, журналисты, аплодисменты. Все так, как было прописано в графике. Слуцкий много шутил в своем стиле. Во время лекции в ТюмГУ на вопрос студентки, которая усердно тянула руку, чтобы ее заметили, глава ЛДПР ответил: «Это хорошо, когда девушка активна». В стиле Жириновского кидал камни в огород лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Пчеловод у нас Зюганов. Тропилелапсозом что ли заразить его пчел?» — съязвил либерал-демократ. Демонстрировал харизму и общую эрудированность. Поговорил на французском языке с иностранным студентом. Разница между визитами Жириновского, конечно, ощутимая: предшественника встречал весь политический бомонд региона, а Слуцкого — только спикер облдумы Фуат Сайфитдинов и руководитель местного внутрипола Павел Белявский. Глава тюменского городского отделения ЛДПР уходит с должности из-за травли и угроз Политик не скупился на громкие обещания. Всем, кто обращался к нему с просьбами, от перекраски ларьков до запрета импорта иностранных приспособлений для пасечников. Партийцам он обещал еще больше: «Я могу неожиданно помочь в тех вопросах, которые сложно вам даже представить». Что именно имел в виду Слуцкий, осталось загадкой. Но в главном вопросе, который мучал всех без исключения тюменских либерал-демократов, политик так и не помог. Он не стал предпринимать попыток для урегулирования конфликтов между партийными функционерами. Как сообщают инсайдеры агентства, приезд Слуцкого с трепетом ждал местный руководитель Владимир Сысоев. Он опасался возможного бунта, который могли учинить партийные активисты и сторонники, недовольные закручиванием гаек. В кулуарах ходили слухи о том, что недовольство может вспыхнуть прямо во время встречи с активом. Кто-то говорил о готовящемся заговоре. В воздухе витало напряжение. Несмотря на слухи, Сысоев не стал принимать жесткие ограничительные меры: возможно, понадеявшись на авось, он подпустил к Слуцкому всех потенциальных заговорщиков, в том числе депутата облдумы Артема Зайцева и его соратников. Те, то ли проявив солидарность к Сысоеву, то ли просто постеснявшись преемника великого Жириновского, не стали устраивать публичных демаршей и спокойно проводили Слуцкого обратно в Москву. Проводить отдельные беседы с недовольными Слуцкий также не стал. Слуцкий разрушил надежды тюменской ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Однако с отъездом Слуцкого разрушились и надежды на то, что ситуация в тюменском реготделении ЛДПР как-то изменится. Все осталось на своих местах. Это значит, что волнения в партии будут продолжаться, а региональный руководитель Сысоев будет заниматься укреплением своей диктатуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит главы ЛДПР Леонида Слуцкого стал главным событием года для тюменских либерал-демократов: одни боялись его приезда, другие ждали с нетерпением и надеждой. Кто из тюменских либерал-демократов выиграл от приезда политика, сумел ли Слуцкий остановить бунты в реготделении и что важного он сделал за время своего визита в Тюмень — читайте в материале URA.RU. Мятежи в тюменском отделении ЛДПР длятся уже больше года. Региональный руководитель Владимир Сысоев и его команда, желая укрепить власть, борются с любым неповиновением и усилением партийных игроков. Первый демарш произошел в конце 2022 года, когда сторонники ныне опального депутата Артема Зайцева попытались заблокировать решение координационного совета партии, за что были изгнаны из ЛДПР. После выборов-2023 начались новые волнения. В их результате парию покинули десятки трудоустроенных сотрудников, в том числе высокопоставленных. Предполагалось, что визит первого лица партии остановит войну и примирит оба лагеря. В Тюмень Слуцкий прилетел не в первый раз. До этого он уже кулуарно встречался с губернатором Александром Моором, заключая с ним политические сделки. Однако сегодня состоялся первый официальный визит преемника Жириновского. Он прошел так, как и следовало пройти классическому официальному визиту официального лица: деловые встречи, экскурсии, журналисты, аплодисменты. Все так, как было прописано в графике. Слуцкий много шутил в своем стиле. Во время лекции в ТюмГУ на вопрос студентки, которая усердно тянула руку, чтобы ее заметили, глава ЛДПР ответил: «Это хорошо, когда девушка активна». В стиле Жириновского кидал камни в огород лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Пчеловод у нас Зюганов. Тропилелапсозом что ли заразить его пчел?» — съязвил либерал-демократ. Демонстрировал харизму и общую эрудированность. Поговорил на французском языке с иностранным студентом. Политик не скупился на громкие обещания. Всем, кто обращался к нему с просьбами, от перекраски ларьков до запрета импорта иностранных приспособлений для пасечников. Партийцам он обещал еще больше: «Я могу неожиданно помочь в тех вопросах, которые сложно вам даже представить». Что именно имел в виду Слуцкий, осталось загадкой. Но в главном вопросе, который мучал всех без исключения тюменских либерал-демократов, политик так и не помог. Он не стал предпринимать попыток для урегулирования конфликтов между партийными функционерами. Как сообщают инсайдеры агентства, приезд Слуцкого с трепетом ждал местный руководитель Владимир Сысоев. Он опасался возможного бунта, который могли учинить партийные активисты и сторонники, недовольные закручиванием гаек. В кулуарах ходили слухи о том, что недовольство может вспыхнуть прямо во время встречи с активом. Кто-то говорил о готовящемся заговоре. В воздухе витало напряжение. Несмотря на слухи, Сысоев не стал принимать жесткие ограничительные меры: возможно, понадеявшись на авось, он подпустил к Слуцкому всех потенциальных заговорщиков, в том числе депутата облдумы Артема Зайцева и его соратников. Те, то ли проявив солидарность к Сысоеву, то ли просто постеснявшись преемника великого Жириновского, не стали устраивать публичных демаршей и спокойно проводили Слуцкого обратно в Москву. Проводить отдельные беседы с недовольными Слуцкий также не стал. Однако с отъездом Слуцкого разрушились и надежды на то, что ситуация в тюменском реготделении ЛДПР как-то изменится. Все осталось на своих местах. Это значит, что волнения в партии будут продолжаться, а региональный руководитель Сысоев будет заниматься укреплением своей диктатуры.