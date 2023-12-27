Тюменцев не берут в армию из-за пристрастия к гаджетам

Тюменских призывников признают негодными из-за малоподвижного образа жизни

27 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Тюменцы приобретают заболевания сидя за компьютером, из-за чего их не берут в армию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области призывники признаются ограниченно годными к службе и отправляются в запас из-за болезней, вызванных пристрастием к компьютерам и гаджетам. Об этом в рамках своей пресс-конференции заявил военный комиссар региона Сергей Чирков. «В период осеннего призыва медосвидетельствование прошли более 9 000 человек. Чуть менее 20% были признаны негодными или ограниченно годными к военной службе. Основными заболеваниями стали болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с тем, что наши ребята, в основном, ведут неподвижный образ жизни, сидят за компьютерами и телефонами», — рассказал военный комиссар Тюменской области. Он также отметил, что 60% призывников получили отсрочки по различным основаниям. Всего же в осенний призыв на службу отправились более 1500 тюменцев. Самой большой популярностью среди них пользовались военные части Военно-морского флота и десантные войска. «Наши призывники направлены во все рода и виды войск: от Балтийского моря до Тихого океана, от Баренцева моря до Черноморского побережья. Все призывники будут служить в пределах Российской Федерации, ни один не направлен в зону боевых действий», — подчеркнул Сергей Чирков.

В Тюменской области призывники признаются ограниченно годными к службе и отправляются в запас из-за болезней, вызванных пристрастием к компьютерам и гаджетам. Об этом в рамках своей пресс-конференции заявил военный комиссар региона Сергей Чирков. «В период осеннего призыва медосвидетельствование прошли более 9 000 человек. Чуть менее 20% были признаны негодными или ограниченно годными к военной службе. Основными заболеваниями стали болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с тем, что наши ребята, в основном, ведут неподвижный образ жизни, сидят за компьютерами и телефонами», — рассказал военный комиссар Тюменской области. Он также отметил, что 60% призывников получили отсрочки по различным основаниям. Всего же в осенний призыв на службу отправились более 1500 тюменцев. Самой большой популярностью среди них пользовались военные части Военно-морского флота и десантные войска. «Наши призывники направлены во все рода и виды войск: от Балтийского моря до Тихого океана, от Баренцева моря до Черноморского побережья. Все призывники будут служить в пределах Российской Федерации, ни один не направлен в зону боевых действий», — подчеркнул Сергей Чирков.