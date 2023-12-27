Авиакомпания ищет девушке парня, с которым она летела из Москвы в Курган

Авиакомпания помогает пассажирке найти молодого парня, с которым они летели одним рейсом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одна из авиакомпаний помогает девушке найти молодого человека, с которым она летела одним рейсом из Москвы в Курган. Об этом сообщается в пресс-службе авиаперевозчика.

«К нам обратилась девушка с просьбой помочь найти молодого человека, который летел рейсом NordStar 25 декабря в 01:00 по направлению Москва — Курган. Взгляды наших героев постоянно пересекались, пока они ждали вылет в кафе аэропорта Домодедово, но познакомиться так и не решились», — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиаперевозчика надеются, что сработает теория шести рукопожатий и поиски закончатся успехом. В компании отмечают, что верят в новогоднее чудо и ждут отклика от молодого человека.