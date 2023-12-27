Авиакомпания ищет девушке парня, с которым она летела из Москвы в Курган

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, аэропорт курган, самолет, стюардесса, борт самолета
Авиакомпания помогает пассажирке найти молодого парня, с которым они летели одним рейсом Фото:

Одна из авиакомпаний помогает девушке найти молодого человека, с которым она летела одним рейсом из Москвы в Курган. Об этом сообщается в пресс-службе авиаперевозчика.

«К нам обратилась девушка с просьбой помочь найти молодого человека, который летел рейсом NordStar 25 декабря в 01:00 по направлению Москва — Курган. Взгляды наших героев постоянно пересекались, пока они ждали вылет в кафе аэропорта Домодедово, но познакомиться так и не решились», — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиаперевозчика надеются, что сработает теория шести рукопожатий и поиски закончатся успехом. В компании отмечают, что верят в новогоднее чудо и ждут отклика от молодого человека.

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Одна из авиакомпаний помогает девушке найти молодого человека, с которым она летела одним рейсом из Москвы в Курган. Об этом сообщается в пресс-службе авиаперевозчика. «К нам обратилась девушка с просьбой помочь найти молодого человека, который летел рейсом NordStar 25 декабря в 01:00 по направлению Москва — Курган. Взгляды наших героев постоянно пересекались, пока они ждали вылет в кафе аэропорта Домодедово, но познакомиться так и не решились», — говорится в сообщении. В пресс-службе авиаперевозчика надеются, что сработает теория шести рукопожатий и поиски закончатся успехом. В компании отмечают, что верят в новогоднее чудо и ждут отклика от молодого человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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