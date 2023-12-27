Geopolitika.news: Байден резко изменил позицию по Украине

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Джо Байден сменил свою позицию по отношению к России, считает Зоран Метер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что помощь Украине может закончиться, несмотря на то, что ранее он заявлял, что будет помогать стране столько, сколько потребуется. Об этом написал журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

«Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине „столько, сколько это будет возможным“. Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие», — написал Метер в публикации издания. Он добавил, что американский лидер сменил свою позицию по отношению к России, он перестал требовать «нанести стратегическое поражение» стране. По словам журналиста, из недавней пресс-конференции Байдена, где он сказал о предоставлении 200 миллионов долларов Киеву, вырисовывается печальная картина, поскольку на Украине часто заявляли, что ежедневно страна тратит 100 миллионов долларов.

В феврале 2023 Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Соединенные Штаты едины в вопросе поддержки Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно. Такое заявление он делал неоднократно. 12 декабря американский президент одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

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Президент США Джо Байден намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что помощь Украине может закончиться, несмотря на то, что ранее он заявлял, что будет помогать стране столько, сколько потребуется. Об этом написал журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер. «Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине „столько, сколько это будет возможным“. Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие», — написал Метер в публикации издания. Он добавил, что американский лидер сменил свою позицию по отношению к России, он перестал требовать «нанести стратегическое поражение» стране. По словам журналиста, из недавней пресс-конференции Байдена, где он сказал о предоставлении 200 миллионов долларов Киеву, вырисовывается печальная картина, поскольку на Украине часто заявляли, что ежедневно страна тратит 100 миллионов долларов. В феврале 2023 Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Соединенные Штаты едины в вопросе поддержки Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно. Такое заявление он делал неоднократно. 12 декабря американский президент одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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