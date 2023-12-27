Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети хотели в подарок горный велосипед и карнавальный костюм. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Пятилетний Илья мечтает о горном велосипеде, а шестнадцатилетняя Евгения мечтает о карнавальном костюме. Дед Мороз, значит, привезет», — рассказал Евгений Куйвашев журналисту URА.RU.
Глава Свердловской области сегодня работает в Москве. В здании Кремля 27 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.