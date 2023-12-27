Куйвашев исполнит детские мечты, загаданные на «Елке желаний» в Кремле. Видео

Губернатор Свердловской области подарит детям велосипед и карнавальный костюм
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев подарит детям презенты на Новый год Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети хотели в подарок горный велосипед и карнавальный костюм. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Пятилетний Илья мечтает о горном велосипеде, а шестнадцатилетняя Евгения мечтает о карнавальном костюме. Дед Мороз, значит, привезет», — рассказал Евгений Куйвашев журналисту URА.RU.

Глава Свердловской области сегодня работает в Москве. В здании Кремля 27 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети хотели в подарок горный велосипед и карнавальный костюм. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Пятилетний Илья мечтает о горном велосипеде, а шестнадцатилетняя Евгения мечтает о карнавальном костюме. Дед Мороз, значит, привезет», — рассказал Евгений Куйвашев журналисту URА.RU. Глава Свердловской области сегодня работает в Москве. В здании Кремля 27 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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