Ямальские эсеры помогут единороссам в президентской кампании

«Справедливая Россия» присоединится к сбору подписей за Владимира Путина в ЯНАО

В реготделении «Единой России» подтвердили помощь эсеров в проведении кампании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента России на выборах в 2024 году. Эту информацию подтвердили URA.RU представители окружных отделений двух партий.

«Эсеры ЯНАО готовы помогать единороссам в сборе подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Это было понятно еще когда партия объявила о поддержке действующего главы государства на выборах в марте 2024 года, сейчас эсеры заявили не только о поддержке, но и прямом участии в сборе подписей», — рассказали источники в ямальской политтусовке.

Слова источников в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил лидер ямальских эсеров Максим Лазарев. По словам собеседника, никаких конкретных планов перед реготделением не поставлено, однако партийцы готовы оказать помощь в данном вопросе.

В региональном отделении «Единой России», которое занимается сбором подписей в поддержку Владимира Путина на Ямале, также подтвердили информацию. При этом некоторые единороссы на условиях анонимности отметили, что помощи со стороны эсеров как таковой пока не ощущается.

Ранее решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в 2024 году поддержал губернатор Дмитрий Артюхов. О своей поддержке Путина заявил и глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.