РИАН: Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец

Владимир Путин будет баллотироваться на выборах президента как самовыдвиженец
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Сегодня может быть объявлено о том, что действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах президента как самовыдвиженец. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Сегодня будет объявлено, что Путин идет на выборы президента сам, не от какой-либо партии», — передает слова источника РИА Новости. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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