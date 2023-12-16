РИАН: Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин будет баллотироваться на выборах президента как самовыдвиженец Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сегодня может быть объявлено о том, что действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах президента как самовыдвиженец. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня будет объявлено, что Путин идет на выборы президента сам, не от какой-либо партии», — передает слова источника РИА Новости. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня может быть объявлено о том, что действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах президента как самовыдвиженец. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Сегодня будет объявлено, что Путин идет на выборы президента сам, не от какой-либо партии», — передает слова источника РИА Новости. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...