Артюхов поддержал решение верховного главнокомандующего

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Об этом Артюхов сообщил в Telegram.
«Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир. Будущее Ямала и России — с нашим Президентом!», — заявил Артюхов на своем официальном telegram-канале.
Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы. Свое решение он озвучил в разговоре с командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета Донецкой Народной Республике Артемом Жогой.
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