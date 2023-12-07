07 декабря 2023

Артюхов поддержал решение верховного главнокомандующего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Артюхов подчеркнул, что будущее Ямала — с президентом Путиным Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Об этом Артюхов сообщил в Telegram.

«Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир. Будущее Ямала и России — с нашим Президентом!», — заявил Артюхов на своем официальном telegram-канале.

Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы. Свое решение он озвучил в разговоре с командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета Донецкой Народной Республике Артемом Жогой.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Об этом Артюхов сообщил в Telegram. «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир. Будущее Ямала и России — с нашим Президентом!», — заявил Артюхов на своем официальном telegram-канале. Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы. Свое решение он озвучил в разговоре с командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета Донецкой Народной Республике Артемом Жогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...