Депутаты Тюменской облдумы потратят на свой пиар десятки миллионов рублей из бюджета

Совет Тюменской областной думы утвердил смету на пиар деятельности депутатов в 2024 году. Общая сумма расходов составит более 23 млн рублей, из них 6,7 млн рублей запланировано потратить на освещение 30-летия деятельности областного парламента в газете. Решение совета облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году (прилагаются), управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — значится в документе.
Освещение депутатской деятельности планируется на страницах газет, радио, телевидения и сетевых изданий. Ранее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру областного парламента.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.