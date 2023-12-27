Депутаты Тюменской облдумы потратят на свой пиар десятки миллионов рублей из бюджета

Пиар деятельности тюменских депутатов обойдется бюджету в 23 млн рублей

27 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Совет Тюменской облдумы утвердил документ о расходах на пиар деятельности депутатов в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совет Тюменской областной думы утвердил смету на пиар деятельности депутатов в 2024 году. Общая сумма расходов составит более 23 млн рублей, из них 6,7 млн рублей запланировано потратить на освещение 30-летия деятельности областного парламента в газете. Решение совета облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году (прилагаются), управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — значится в документе. Освещение депутатской деятельности планируется на страницах газет, радио, телевидения и сетевых изданий. Ранее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру областного парламента.

Совет Тюменской областной думы утвердил смету на пиар деятельности депутатов в 2024 году. Общая сумма расходов составит более 23 млн рублей, из них 6,7 млн рублей запланировано потратить на освещение 30-летия деятельности областного парламента в газете. Решение совета облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году (прилагаются), управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — значится в документе. Освещение депутатской деятельности планируется на страницах газет, радио, телевидения и сетевых изданий. Ранее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру областного парламента.