Депутаты Тюменской облдумы потратят на свой пиар десятки миллионов рублей из бюджета

Пиар деятельности тюменских депутатов обойдется бюджету в 23 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, депутаты областной думы, депутаты, областная дума тюмени
Совет Тюменской облдумы утвердил документ о расходах на пиар деятельности депутатов в 2024 году Фото:

Совет Тюменской областной думы утвердил смету на пиар деятельности депутатов в 2024 году. Общая сумма расходов составит более 23 млн рублей, из них 6,7 млн рублей запланировано потратить на освещение 30-летия деятельности областного парламента в газете. Решение совета облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году (прилагаются), управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — значится в документе.

Освещение депутатской деятельности планируется на страницах газет, радио, телевидения и сетевых изданий. Ранее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру областного парламента.

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Совет Тюменской областной думы утвердил смету на пиар деятельности депутатов в 2024 году. Общая сумма расходов составит более 23 млн рублей, из них 6,7 млн рублей запланировано потратить на освещение 30-летия деятельности областного парламента в газете. Решение совета облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году (прилагаются), управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — значится в документе. Освещение депутатской деятельности планируется на страницах газет, радио, телевидения и сетевых изданий. Ранее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов утвердил новую структуру областного парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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