Югорский шаман предсказал итоги выборов президента РФ. Духи предков поведали ему, что россияне сплотятся в поддержку Владимира Путина. Об этом шаман сообщил журналисту URA.RU, попросив не раскрывать его имени.
«Президент останется на месте. Несмотря на все попытки других кандидатов заявиться на выборы, а таких будет много, никто не сможет достойно конкурировать с Путиным», — заявил знающий.
По словам шамана, многие рвутся занять пост главы государства. Однако никаких глобальных изменений в Кремле духи не предрекают. В Югре, по их прогнозам, также будет все стабильно.
Ранее URA.RU писало, что шаманы предсказали в Югре стабильность на 2023 год. Один из них предрек, что СВО продлится до конца года и может завершиться в 2024 году.
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