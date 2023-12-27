Югорский шаман предсказал итоги выборов президента РФ

Духи предков шамана из ХМАО предрекли победу Путина на выборах в 2024 году

27 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Шаман слушает голоса предков (архивное фото) Фото: Антон Артемьев @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Югорский шаман предсказал итоги выборов президента РФ. Духи предков поведали ему, что россияне сплотятся в поддержку Владимира Путина. Об этом шаман сообщил журналисту URA.RU, попросив не раскрывать его имени. «Президент останется на месте. Несмотря на все попытки других кандидатов заявиться на выборы, а таких будет много, никто не сможет достойно конкурировать с Путиным», — заявил знающий. По словам шамана, многие рвутся занять пост главы государства. Однако никаких глобальных изменений в Кремле духи не предрекают. В Югре, по их прогнозам, также будет все стабильно. Ранее URA.RU писало, что шаманы предсказали в Югре стабильность на 2023 год. Один из них предрек, что СВО продлится до конца года и может завершиться в 2024 году.

Югорский шаман предсказал итоги выборов президента РФ. Духи предков поведали ему, что россияне сплотятся в поддержку Владимира Путина. Об этом шаман сообщил журналисту URA.RU, попросив не раскрывать его имени. «Президент останется на месте. Несмотря на все попытки других кандидатов заявиться на выборы, а таких будет много, никто не сможет достойно конкурировать с Путиным», — заявил знающий. По словам шамана, многие рвутся занять пост главы государства. Однако никаких глобальных изменений в Кремле духи не предрекают. В Югре, по их прогнозам, также будет все стабильно. Ранее URA.RU писало, что шаманы предсказали в Югре стабильность на 2023 год. Один из них предрек, что СВО продлится до конца года и может завершиться в 2024 году.