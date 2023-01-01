Шаманы из ХМАО дали прогноз о будущем на 2023 год

О слухах об отставке губернатора, цене на нефть и сроках окончания СВО

02 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Шаман Али рассказал о будущем ХМАО Фото: Антон Артемьев © URA.RU Югорские шаманы сошлись в прогнозе о благополучном будущем для ХМАО и России на 2023 год. Входя в транс, обладающие сакральным знанием представители обских угров: ханты и манси могут услышать голоса предков и прикоснуться к неизведанному. Журналисты URA.RU отыскали в заснеженной югорской тайге хранителей традиций коренных народов Севера, которые обладают даром ясновидения. «Знающие» в Югре не склонны к общению Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У каждого «знающего» свои способы общения с духами. Эта тема считается табуированной, но президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова поделилась с URA.RU, что несколько раз становилась свидетельницей перехода знающих людей из числа коренных народов округа в измененное состояние сознания. «Сразу меняется энергетика. Это невозможно объяснить, только почувствовать», — уточнила Алферова. Уговорить «знающих» пообщаться с журналистами оказалось очень сложно. Несколько собеседников отказались общаться, уточнив, что не считают этичным спрашивать духов о будущем. «Дело в том, что шаманы скрывают свой статус годами. Некоторым удается хранить его даже в браке — только спустя несколько лет жена может случайно узнать о принадлежности мужа к особому статусу», — добавила Алферова. Мифы об отставке губернатора ХМАО и прогнозе о ценах на нефть Первым собеседником корреспондентов стал шаман из Ханты-Мансийска, который попросил скрыть его настоящее имя и называть его Али, что на ненецком означает «человек». В ответ на вопрос о будущем Югры духи поведали Али о том, что наступивший год в регионе будет стабильным, а цены на нефть будут высокими. «В Югре у нас все хорошо. Улучшение будет во всем. Нефть у нас не кончится, дорогая будет», — уверяет шаман. Шаман Али вглядывается в будущее Югры Антон Артемьев © URA.RU Али говорит, что слухи об отставке губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которые периодически проскальзывают в инфополе, беспочвенны. «У губернатора мощные духовные покровители. Ее тотем — медведь, такие люди очень сильные. Судьба Комаровой неразрывно связана с Югрой, а политика в округе будет дальше поворачиваться лицом к простым людям», — утверждает шаман. Духи, по словам Али, поделились с ним, что «падет режим дьявола, а Россия победит». «В ближайшее время, 2023 год, возможно, ближе к концу, должна завершиться специальная военная операция. Но это может случиться и в мае. Россия — это светлое начало, поэтому западное, дьявольское, обязательно проиграет», — уверен Али. СВО может продлиться до 2024 года По словам шаманов, тотем губернатора Комаровой — медведь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Шаман из Белоярского района, с кем журналисты агентства, общались после беседы с Али, попросил не раскрывать его имени. Он утверждает, что его духи тоже говорят о стабильности в Югре, но не согласен с версией Али о дате окончания спецоперации. Он считает, что СВО не завершится в наступившем году. «С 9 февраля 2022 года мы уже знали, что будет большой конфликт. Духи одного из шаманов, который приходил к нам в дом, рассказали об этом. СВО будет длиться еще, она никуда не денется, продлится и этот год, и будущий затронет», — уверяет шаман. По словам собеседника, духи предков велят всем объединяться, и тогда Россия сможет выстоять. «Только вместе, объединившись, мы будем непобедимы», — уверен шаман. По его словам, спецоперация на территории Украины завершится ближе в 2024 году. «Мы не можем повлиять на будущее, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому лучше не знать, что нас завтра ждет. Пусть будет хороший день и хороший год», — резюмировал представитель коренных народов Севера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские шаманы сошлись в прогнозе о благополучном будущем для ХМАО и России на 2023 год. Входя в транс, обладающие сакральным знанием представители обских угров: ханты и манси могут услышать голоса предков и прикоснуться к неизведанному. Журналисты URA.RU отыскали в заснеженной югорской тайге хранителей традиций коренных народов Севера, которые обладают даром ясновидения. У каждого «знающего» свои способы общения с духами. Эта тема считается табуированной, но президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова поделилась с URA.RU, что несколько раз становилась свидетельницей перехода знающих людей из числа коренных народов округа в измененное состояние сознания. «Сразу меняется энергетика. Это невозможно объяснить, только почувствовать», — уточнила Алферова. Уговорить «знающих» пообщаться с журналистами оказалось очень сложно. Несколько собеседников отказались общаться, уточнив, что не считают этичным спрашивать духов о будущем. «Дело в том, что шаманы скрывают свой статус годами. Некоторым удается хранить его даже в браке — только спустя несколько лет жена может случайно узнать о принадлежности мужа к особому статусу», — добавила Алферова. Первым собеседником корреспондентов стал шаман из Ханты-Мансийска, который попросил скрыть его настоящее имя и называть его Али, что на ненецком означает «человек». В ответ на вопрос о будущем Югры духи поведали Али о том, что наступивший год в регионе будет стабильным, а цены на нефть будут высокими. Али говорит, что слухи об отставке губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которые периодически проскальзывают в инфополе, беспочвенны. «У губернатора мощные духовные покровители. Ее тотем — медведь, такие люди очень сильные. Судьба Комаровой неразрывно связана с Югрой, а политика в округе будет дальше поворачиваться лицом к простым людям», — утверждает шаман. «В ближайшее время, 2023 год, возможно, ближе к концу, должна завершиться специальная военная операция. Но это может случиться и в мае. Россия — это светлое начало, поэтому западное, дьявольское, обязательно проиграет», — уверен Али. Шаман из Белоярского района, с кем журналисты агентства, общались после беседы с Али, попросил не раскрывать его имени. Он утверждает, что его духи тоже говорят о стабильности в Югре, но не согласен с версией Али о дате окончания спецоперации. Он считает, что СВО не завершится в наступившем году. «С 9 февраля 2022 года мы уже знали, что будет большой конфликт. Духи одного из шаманов, который приходил к нам в дом, рассказали об этом. СВО будет длиться еще, она никуда не денется, продлится и этот год, и будущий затронет», — уверяет шаман. По словам собеседника, духи предков велят всем объединяться, и тогда Россия сможет выстоять. По его словам, спецоперация на территории Украины завершится ближе в 2024 году. «Мы не можем повлиять на будущее, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому лучше не знать, что нас завтра ждет. Пусть будет хороший день и хороший год», — резюмировал представитель коренных народов Севера.