Кадыров сделал предложение звездам, которые были на «голой вечеринке»

Кадыров: участникам «голой вечеринки» нужно помочь добровольцам СВО
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Доказать свою гражданскую позицию нужно не словом, а делом, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, доказать свою гражданскую позицию не словом, а делом. Он призвал их помочь добровольцам СВО.

«Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их (добровольцев СВО — прим. URA.RU) тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что это будет действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды.

Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, доказать свою гражданскую позицию не словом, а делом. Он призвал их помочь добровольцам СВО. «Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их (добровольцев СВО — прим. URA.RU) тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что это будет действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период. В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.
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