Кадыров сделал предложение звездам, которые были на «голой вечеринке»

Кадыров: участникам «голой вечеринки» нужно помочь добровольцам СВО

27 декабря 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Доказать свою гражданскую позицию нужно не словом, а делом, заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, доказать свою гражданскую позицию не словом, а делом. Он призвал их помочь добровольцам СВО. «Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их (добровольцев СВО — прим. URA.RU) тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что это будет действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период. В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, доказать свою гражданскую позицию не словом, а делом. Он призвал их помочь добровольцам СВО. «Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их (добровольцев СВО — прим. URA.RU) тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что это будет действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период. В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.