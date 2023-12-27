Телеканалы начали вырезать из новогодних концертов участников голой вечеринки

Новогодние эфиры на Кубани пройдут без Киркорова, Лолиты и Билана
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В новогодних программах в Краснодаре не будет Киркорова, Милявской и Билана Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Городская телекомпания Краснодара вырезала Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Дмитрия Билана из праздничных концертов после их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал директор телекомпании Максим Жмутский.

«Приняли решение — вырезать из концертов нескольких „звезд“. Кто бы там не извинялся, но видеть их на нашем телеканале в праздничные дни нет никакого желания. Думаю, и телезрители будут в этом солидарны», — рассказал Жмутский. Его слова приводит «Комсомольская правда». Цензура коснулась Киркорова, Милявской и Билана после «голой вечеринки», которую провела в Москве Ивлеева.

Юристы и социологи рассказали URA.RU, что Ивлеева не нарушила российское законодательство, а кампания, которая развернулась против нее, вредна для российского общества. Звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что-то давление, которое оказывается на блогера — «это слишком» и не сопоставимо с тем, что она сделала. Другой адвокат Андрей Алешкин уверен, что Анастасию Ивлееву наказывать нельзя, а люди «хотят найти в ней корень зла и причину всех бед».

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Городская телекомпания Краснодара вырезала Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Дмитрия Билана из праздничных концертов после их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал директор телекомпании Максим Жмутский. «Приняли решение — вырезать из концертов нескольких „звезд“. Кто бы там не извинялся, но видеть их на нашем телеканале в праздничные дни нет никакого желания. Думаю, и телезрители будут в этом солидарны», — рассказал Жмутский. Его слова приводит «Комсомольская правда». Цензура коснулась Киркорова, Милявской и Билана после «голой вечеринки», которую провела в Москве Ивлеева. Юристы и социологи рассказали URA.RU, что Ивлеева не нарушила российское законодательство, а кампания, которая развернулась против нее, вредна для российского общества. Звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что-то давление, которое оказывается на блогера — «это слишком» и не сопоставимо с тем, что она сделала. Другой адвокат Андрей Алешкин уверен, что Анастасию Ивлееву наказывать нельзя, а люди «хотят найти в ней корень зла и причину всех бед».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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