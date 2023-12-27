Тюнингованные машины видно издалека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска стали тюнинговать автомобили новогодними гирляндами. Видео с необычными украшениями машин URA.RU прислал читатель.

«Некоторые автолюбители начали превращать свои машины в новогодние елки — полностью декорируют их гирляндами. В народе это хоть и называют „колхозный тюнинг“, но это вызывает предпраздничное настроение, такая машина сразу привлекает внимание», — рассказал URA.RU читатель.

При этом автор видео отметил, что сам бы не рискнул украшать свой автомобиль посторонними световыми эффектами. Огоньки и гирлянды, по его мнению, могут привлечь заслуженное внимание сотрудников ГИБДД. А если гирлянда будет похожа расцветкой на спецсигнал, то есть риск лишиться водительских прав.