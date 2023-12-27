27 декабря 2023

Челябинцы начали украшать автомобили новогодними гирляндами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина с гирляндами. Челябинск
Тюнингованные машины видно издалека Фото:

Жители Челябинска стали тюнинговать автомобили новогодними гирляндами. Видео с необычными украшениями машин URA.RU прислал читатель.

«Некоторые автолюбители начали превращать свои машины в новогодние елки — полностью декорируют их гирляндами. В народе это хоть и называют „колхозный тюнинг“, но это вызывает предпраздничное настроение, такая машина сразу привлекает внимание», — рассказал URA.RU читатель.

При этом автор видео отметил, что сам бы не рискнул украшать свой автомобиль посторонними световыми эффектами. Огоньки и гирлянды, по его мнению, могут привлечь заслуженное внимание сотрудников ГИБДД. А если гирлянда будет похожа расцветкой на спецсигнал, то есть риск лишиться водительских прав.

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Жители Челябинска стали тюнинговать автомобили новогодними гирляндами. Видео с необычными украшениями машин URA.RU прислал читатель. «Некоторые автолюбители начали превращать свои машины в новогодние елки — полностью декорируют их гирляндами. В народе это хоть и называют „колхозный тюнинг“, но это вызывает предпраздничное настроение, такая машина сразу привлекает внимание», — рассказал URA.RU читатель. При этом автор видео отметил, что сам бы не рискнул украшать свой автомобиль посторонними световыми эффектами. Огоньки и гирлянды, по его мнению, могут привлечь заслуженное внимание сотрудников ГИБДД. А если гирлянда будет похожа расцветкой на спецсигнал, то есть риск лишиться водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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