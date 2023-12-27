«Почта России» запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

28 декабря 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

«Почта Россия» внедрила новую систему, чтобы следить за доставкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Почта России» запустила новую систему, которая будет контролировать доставку пенсий и социальных выплат. Благодаря нововведению люди смогут отслеживать процесс доставки в реальном времени, рассказали в пресс-службе компании. «Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать», — передает РИА Новости сообщение почтовой компании. Информационная система также может следить за тем, сколько раз и когда к потребителю приходил почтальон, а также смог ли он вручить пенсию или соцвыплату. «Если до адресата не доходит выплата, то в системе отражается причина», — отметили в компании. Позже выстраивается график, по которому почтальон снова придет к адресату. С начала 2023 года действвуют новые правила доставки пенсий. В случае отсутствия получателя, почтальон должен еще минимум дважды прийти по адресу, заранее известив адресата о визите. До этого, если адресата не было дома, ему приходилось ждать до следующего месяца, передает телеканал 360.

«Почта России» запустила новую систему, которая будет контролировать доставку пенсий и социальных выплат. Благодаря нововведению люди смогут отслеживать процесс доставки в реальном времени, рассказали в пресс-службе компании. «Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать», — передает РИА Новости сообщение почтовой компании. Информационная система также может следить за тем, сколько раз и когда к потребителю приходил почтальон, а также смог ли он вручить пенсию или соцвыплату. «Если до адресата не доходит выплата, то в системе отражается причина», — отметили в компании. Позже выстраивается график, по которому почтальон снова придет к адресату. С начала 2023 года действвуют новые правила доставки пенсий. В случае отсутствия получателя, почтальон должен еще минимум дважды прийти по адресу, заранее известив адресата о визите. До этого, если адресата не было дома, ему приходилось ждать до следующего месяца, передает телеканал 360.