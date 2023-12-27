«Почта России» запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

«Почта России» запустила новую систему, которая будет контролировать доставку пенсий и социальных выплат. Благодаря нововведению люди смогут отслеживать процесс доставки в реальном времени, рассказали в пресс-службе компании.
«Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать», — передает РИА Новости сообщение почтовой компании.
Информационная система также может следить за тем, сколько раз и когда к потребителю приходил почтальон, а также смог ли он вручить пенсию или соцвыплату. «Если до адресата не доходит выплата, то в системе отражается причина», — отметили в компании. Позже выстраивается график, по которому почтальон снова придет к адресату.
С начала 2023 года действвуют новые правила доставки пенсий. В случае отсутствия получателя, почтальон должен еще минимум дважды прийти по адресу, заранее известив адресата о визите. До этого, если адресата не было дома, ему приходилось ждать до следующего месяца, передает телеканал 360.
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